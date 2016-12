Il y a des «fleurs» partout à qui veut bien les voir !

Réagissez

Même si elle n’est intervenue que tardivement, la démarche de désigner massivement des jeunes équipes d’arbitres à l’occasion des 32es de finale de la coupe d’Algérie est salutaire pour, d’abord, une autre tentative de laisser souffler un vent frais de renouveau sur la vitrine et le paysage arbitral local et permettre ensuite aux habituels «titulaires» incontestés des désignations hebdomadaires, quitte à sortir un jour du terrain sur une civière, de récupérer un tant soit peu et reprendre leurs esprits et sensations. Maintenant, aux jeunes arbitres lancés de prouver et gagner la confiance par leur prestance et performance.

Dispose-t-on, en l’état actuel des choses, d’alternatives pour lâcher des critiques négatives, même si certaines décisions prises par ces jeunes ont eu pour effet immédiat pour certains clubs une issue punitive ? Il serait plus sage de ne pas faire la fine bouche sur les qualités techniques intrinsèques relevées de cette pépinière de jeunes arbitres, en accordant le temps qu’il faut pour mettre sur rails la locomotive et pour faire suivre tout le train, en privilégiant, pour que réussisse la manœuvre, d’avoir aussi bien de bons arbitres tant techniquement que (et surtout) de bonne moralité. Pour éviter que certaines (prometteuses) carrières d’arbitres ne subissent l’arrêt fatal par l’usage de l’habituel «frein», il est recommandé de veiller sur la bonne santé des valeurs et autres vertus qui garantiront une optimale marche de la machine en empêchant les infiltrations de toutes sortes de mauvais «grains».

En conclusion, il est utile de savoir et de rappeler à qui aurait oublié qu’en Algérie et dans toutes ses régions, la bonne graine, pouvant valoir de belles et florissantes «fleurs», est partout en évitant par la même que les choix soient restreints dans le temps et l’espace, voire ciblés et leur faire barrage, car ces dernières années ils sont devenus légion.

Il est également opportun d’insister sur le fait qu’il faut barrer la route d’où qu’il vienne au phénomène de l’arrivisme, loin de tout ce qui tend au loyalisme. Enfin, il y a lieu de prendre en compte cette basse habitude prônée par ceux qui n’ont pas ou sont à court d’arguments, qu’ils font recours à l’interventionnisme, et les exemples sont multiples, car certains «barons» pourvoyeurs de populisme, encore de service dans plusieurs paliers de la pyramide de notre football, ne cessent de promettre à leurs «poulains» et «privilégiés» qu’ils vont intercéder et les faire arriver jusqu’aux cimes de la hiérarchie arbitrale, car ayant accès facile avec leurs vils procédés. Avec ce jeu, peuvent-ils ainsi tromper tout le monde tout le temps ?