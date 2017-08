Réagissez

Les trois éléments de l’équipe nationale de football, en l’occurrence Raïs M’bolhi, Carl Medjani et Yacine Brahimi, qui ont animé hier une conférence, ont été unanimes à dire qu’ «il n’y a plus de calculs à faire» à propos de ces deux prochaines rencontres face à la Zambie.

Il faut impérativement les remporter si les Verts veulent rester dans la course à la qualification pour le Mondial 2018. Questionné sur la pression que les joueurs risquent de subir, Carl Medjani a indiqué que d’un côté «il y a toujours de la pression quand un footballeur joue en équipe nationale», de l’autre, «celle-ci peut s’avérer sans effet du moment qu’au vu du classement actuel, et sachant que le Nigeria a pris de l’avance, les joueurs, qui n’ont d’autres choix que de l’emporter, n’ont plus rien d’autres à perdre». Pour Brahimi, «l’état d’esprit du groupe est très bon». Selon lui, «tous les éléments présents au stage croient à la qualification». «Ça va être une véritable bataille», renchérit le gardien M’bolhi. Celui-ci s’est exprimé également sur le stade Hamlaoui de Constantine où la sélection va évoluer pour la première fois. «On sera partout chez nous. Il n’y a aucun souci. A Blida, Alger ou Constantine, c’est la même chose», a-t-il déclaré à ce propos. Pour ce qui est de l’adversaire, Carl Medjani a voulu se focaliser sur l’équipe algérienne beaucoup plus. «On a visionné des matchs de notre adversaire. On le fera encore. Mais le plus important c’est nous et non la Zambie. Si on gagne, ce sera parce qu’on a bien joué et non parce que notre adversaire n’était pas bon», a-t-il indiqué. En dernier lieu, les trois éléments ont lancé un appel en direction des supporters afin qu’ils soutiennent l’équipe nationale, notamment lors du match retour à Constantine.