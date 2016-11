«Il faut sanctionner individuellement les fauteurs de troubles»

Réagissez

A la tête de l’association Ouled El Houma depuis plusieurs années, Abderrahmane Bergui a toujours fait un travail de proximité. Les jeunes, il les connaît pour les avoir côtoyés dans les quartiers mais aussi dans le milieu carcéral. L’ancien arbitre international n’est pas insensible face aux deux sujets qui minent aujourd’hui le football algérien : la violence et l’arbitrage. Il en parle.

- La violence dans les stades a pris de l’ampleur cette saison. Quel est votre avis à ce propos ?

Il est clair que la violence a pris des proportions considérables. En 2013, à El Hamiz, le directeur général de la DGSN, Abdelghani Hamel, avait annoncé le retrait progressif des services de sécurité des stades. Les responsables de notre football auraient pu depuis prendre certaines dispositions afin de préparer le retrait des policiers des stades. Malheureusement, rien n’a été fait dans ce sens.

Dans les championnats professionnels, la présence des services de police n’est visible dans l’enceinte du stade que lorsqu’il y a des incidents graves. Normalement, c’est à la Ligue de football professionnel de mettre en place une stratégie coordonnée, planifiée et étudiée qui réponde à la réalité de terrain en collaboration avec les autorités locales.

C’est à l’instance footballistique de déterminer le rôle de tout un chacun dans la gestion d’une rencontre de football. aujourd’hui, la situation devient alarmante et inquiétante. Durant toute ma carrière sportive je n’ai jamais vu des incidents en début de championnat. Par le passé, la violence était toujours motivée par les enjeux de l’accession ou de la relégation. Ce n’est pas le cas cette saison avec des scènes surréalistes dès la première journée. Cela n’est nullement le fait du hasard. Il y a des gens qui sont en train de manipuler notre jeunesse pour des intérêts strictement personnels. Il est devenu urgent pour que l’ensemble des partenaires du football se mobilisent afin de faire face à ce fléau.

- La Ligue a décidé de sanctionner plus sévèrement les clubs en cas de récidive d’actes de violence dans le même stade…

La Ligue doit s’attaquer aux vraies causes qu’à ses effets. Tout le monde sait que dans notre football on a composé avec des personnes non recommandables, voilà ce qu’on est en train de récolter aujourd’hui. Il faut songer à organiser les clubs par la mise en place des comités de supporters élus conformément à la règlementation.

Malheureusement, nous constatons, impuissants, à l’émergence de pseudo supporters imposant leur diktat dans presque l’ensemble des stades. Les déplacements des supporters doivent être encadrés. Souvent, de très jeunes supporters se retrouvent embarqués dans des actes de violence par des manipulateurs qui, eux, ne sont jamais inquiétés. Si on ne prend pas de décisions fermes, il risque d’y avoir des dépassements qu’on ne pourra plus maîtriser. Mais il est clair que le huis clos ne résout pas le problème de la violence, il a montré ses limites.

- Quelle appréciation faites-vous aujourd’hui du rôle des stadiers ?

On parle des stadiers comme s’ils étaient en mesure de remplacer les policiers. Leur rôle se limite à la prévention et doit répondre à certains critères. Le vrai problème qui se pose actuellement se situe au niveau des comités de supporters. On doit les organiser. Nous avons remarqué que certains comités, composés de personnes peu recommandables, influent négativement sur nos jeunes supporters et même sur les dirigeants des clubs.

- Ne pensez-vous pas que la responsabilité des clubs est engagée, surtout que la lutte contre la violence a un coût que ces derniers refusent de payer ?

Tout le monde avait applaudi le retrait de la police des stades. Mais comme je l’ai dit, nos responsables du football n’ont rien fait depuis. La priorité, aujourd’hui, est d’arrêter une stratégie pour la lutte contre la violence. C’est à partir de là qu’on saura combien elle coûtera. D’un autre côté, il faut savoir que par rapport aux stadiers, ce n’est nullement aux clubs qu’incombe le rôle de les former. Ils doivent être formés par une structure plus compétente.

- Certains accusent les dirigeants d’être responsables de la violence par leurs déclarations…

C’est vrai que, parfois, les responsables de club ne mesurent pas la portée de leurs propos sur les jeunes supporters. Ces derniers sont fragiles, donc très influençables. Le comportement des responsables peut avoir des conséquences directes sur la violence. Combien de fois avons-nous vu des clubs dirigés par deux présidents différents avec toute l’influence négative que cela peut avoir sur les supporters ?

- C’est bien de parler de la violence des supporters, mais on doit aussi reconnaître que nos infrastructures ne répondent plus du tout aux normes requises pour un football professionnel…

C’est pour cette raison que je dis que le championnat professionnel est géré avec un esprit amateur. Le professionnalisme exige l’existence de centres de formation, de stades qui répondent aux normes, de clubs structurés. Notre football est confronté à tous les fléaux : violence, corruption, matchs arrangés… Il faut se remettre en question, il n’y a pas de honte à cela. On est en train de tromper les gens avec des effets d’annonce.

Les responsables de notre football sont dans l’obligation d’assumer leur statut. Ils doivent se déplacer dans les stades afin de voir aussi dans quelles conditions les supporters sont accueillis. C’est pour cela que je dis qu’il faut une stratégie cohérente, en synergie avec tous les services concernés, instances de football, MJS, APC, wilaya, DGSN...

- Quelles sont les mesures à prendre dans l’immédiat afin de réduire le phénomène de la violence dans les stades ?

Il faut organiser notre football et l’assainir, surtout qu’il est investi par des personnes malintentionnées, voire nuisibles, et ne pas se focaliser sur les stadiers. Je reste persuadé que les comités de supporters ont un grand rôle à jouer. Ce sont eux qui connaissent le mieux les supporters. Assainir l’environnement du football et ramener les gens qui aiment le football et veulent préserver ses valeurs est aussi très important. Il faut tout simplement s’assumer et prendre nos responsabilités et s’inspirer de ce qui se fait ailleurs en matière de lutte contre la violence dans les stades. Ce n’est pas aussi compliqué que cela.

- On remarque de plus en plus la présence d’ultras dans les stades. Ces derniers peuvent jouer un grand rôle dans la lutte contre la violence…

Certains dirigeants de club ne les aident pas. Ils mènent une gestion populiste, quitte à composer avec des «têtes brûlées», avec tous les risques que cela engendre. J’ai fait personnellement des propositions à la Fédération dans ce sens pour faire face au fléau de la violence, mais je n’ai jamais eu de réponse. Quel est le pays qui ouvre les portes du stade dès 6h le matin ? C’est peut-être vrai que le violence est au quotidien chez nous, mais il est temps d’être à l’écoute des gens du terrain. La présence d’ultras fait plaisir. On doit les aider, malheureusement ils ne sont pas considérés. Toutefois, je persiste à dire qu’on doit travailler avec eux.

- Aura-t-on un jour la chance de voir un match, comme dans certains pays, sans grillage et peut-être en famille ?

Il faut savoir qu’aujourd’hui il y a des gens qui se retrouvent dans cette confusion. Le football est devenu un enjeu financier considérable. Pas mal de monde veut avoir sa part. Il faut s’attaquer directement aux fauteurs de troubles qui sévissent dans les stades et manipulent les foules afin d’exercer leur pouvoir sur les dirigeants. Il faudrait les sanctionner individuellement. Je défie quiconque qui peut assister à un match de foot sans avoir affaire à des bandes organisées. Les stades sont désormais réservés à certains groupes qui imposent leur diktat. Il est temps de dire stop.

- L’arbitre a un rôle très important à jouer dans une rencontre de football. Après douze journées, on a remarqué que des décisions ont été prises, qui ont influé sur le résultat final. En votre qualité d’ancien arbitre international, que pouvez-vous nous dire à ce propos ?

L’arbitre joue un rôle très important dans le bon déroulement d’une rencontre. Le regretté Hadj Khelifi ne cessait de nous répéter que l’arbitre tient parfois le destin d’un club entre ses mains. C’est dire toute l’importance qu’a l’homme en noir dans une partie de football.

Pour ce qui est de votre question, je vous dirais nous avons d’excellents jeunes arbitres. Sur cela, je n’ai aucun doute. Néanmoins, ils évoluent dans un environnement extrêmement difficile.

Par ailleurs, l’arbitrage reste un domaine technique et c’est pour cela qu’il faut un vrai technicien à sa tête. Les enjeux du football sont devenus considérables et certains membres n’hésitent pas à utiliser l’arbitrage à des fins personnelles. Les arbitres sont même devenus des intermédiaires au service de quelques clubs. Il y a beaucoup de personnes qui influent négativement sur les arbitres. Je me demande ce que ce sera avec le début de la phase retour et ses grands enjeux ! Je voudrais ajouter quelque chose…

- Allez-y…

Revenons sur le cas de l’arbitre Necib : c’est vrai qu’il a commis une faute d’appréciation et mérite d’être sanctionné, mais conformément à la réglementation. Sa sanction jusqu’à la fin de la saison et le retrait de son badge international, c’est de l’arbitraire. On ne va tout de même pas lui couper la tête pour cela.

Ce qui me surprend et me pose question, c’est pourquoi ce n’est pas la commission centrale d’arbitrage qui l’a sanctionné ? Il est vrai que le bureau fédéral a tous les droits de le faire, mais uniquement sur proposition de la commission centrale d’arbitrage. Personnellement, je ne peux rester indifférent devant la situation actuelle de notre arbitrage.

Je pense qu’il est de mon devoir de m’impliquer dans l’arbitrage pour défendre ses valeurs, car j’estime que nos jeunes arbitres sont livrés à eux-mêmes. Toutefois, je tiens à préciser que je n’aspire à prendre aucun poste, mais je compte organiser un conférence de presse prochainement sur l’arbitrage.