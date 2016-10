Réagissez

L’ancien international Mahmoud Guendouz est l’un des rares joueurs algériens à avoir affronté le Cameroun à deux reprises, en 1984 et 1986, en phase finale de la CAN. Il parle de ses souvenirs face aux Lions Indomptables et de ces retrouvailles pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018.



Vous avez affronté le Cameroun à deux reprises ; quel souvenir gardez-vous de ces matches ?

Il faut reconnaître qu’à l’époque, le Cameroun était une grande équipe, elle possédait des joueurs talentueux, à l’image de Milla et Abega que j’ai eu l’honneur d’affronter. Le Cameroun est un pays de football, les joueurs sont doués et bien formés à la base dans tous les compartiments.

Mais même votre génération n’a pas pu battre le Cameroun...

En 1984 en Côte d’Ivoire on avait une grande équipe, nous avions la meilleure attaque avec 8 buts et la meilleure défense avec 0 but encaissé. Mais en demi-finale face au Cameroun, on a manqué de chance lors de la série des tirs au but. Par contre en 1986, en Egypte, il y avait des problèmes internes qui ont fait qu’on a été éliminés dès le premier tour, sinon on aurait jamais dû perdre sur ce score de 3 à 2.



Aujourd’hui, il y a une autre génération ; pensez-vous que la tendance est plutôt favorable pour les Verts ?

D’abord, on ne peut pas parler de génération, mais d’un autre contexte parce que tout simplement les joueurs qui forment l’équipe nationale actuelle sont formés à l’étranger et pas en Algérie, comme c’était le cas auparavant. C’est vrai que le Cameroun n’est plus aussi fort qu’avant et l’Algérie de par son classement FIFA est favorite, mais le football ce n’est pas que ça. Il faut que les joueurs soient à la hauteur de l’événement, parce que le Cameroun reste toujours une équipe coriace.

L’équipe nationale actuelle présente un problème dans l’axe central, et vous êtes sans doute le mieux placé pour donner un avis...

Le problème défensif de l’équipe nationale ne date pas d’aujourd’hui. J’étais le premier à avoir soulevé ce problème en 2010.

Le problème défensif de l’équipe nationale, ce n’est pas une question de niveau de joueur. Ce sont quand même des joueurs qui jouent dans les grands championnats d’Europe, mais plutôt un problème d’organisation sur le terrain. En plus, le système défensif d’une équipe ce n’est pas du ressort uniquement des défenseurs, mais celui de tous les joueurs. L’attaquant est le premier défenseur quand on perd le ballon.

Un conseil à donner aux joueurs avant le match de ce soir face au Cameroun ?

Il faut d’abord gérer les efforts et ne pas se précipiter. Il faut savoir monopoliser le ballon et lire le jeu de l’adversaire pour pouvoir agir en conséquence.

Dans ce genre de confrontation, il faut savoir dominer le jeu graduellement et rester lucide jusqu’au coup de sifflet final parce que si on n’arrive pas à marquer d’entrée, on peut le faire à la fin du match. Le Cameroun va sans doute gérer le match et tenter de nous surprendre. Donc, il faut faire attention et jouer à l’usure.