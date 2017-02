Ighil, Ouardi et Sendjak candidats pour les «Amavubi»

Réagissez

Nasser Sandjak ET Meziane Ighil

La Fédération rwandaise de football a rendu publique, jeudi, la liste des 52 entraîneurs qui ont déposé leur candidature pour le poste de sélectionneur de l’équipe nationale A, soit deux jours après la fin du dernier délai pour postuler (7 février).

Trois techniciens algériens font partie de cette liste. Il s’agit de Meziane Ighil, Mourad Ouardi et Nacer Sendjak, ce dernier qui a quitté le MO Béjaïa il y a quelques semaines. La Fédération rwandaise, qui avait lancé cet appel d’offres qui a pris effet le 24 janvier dernier pour trouver un remplaçant au Nord-Irlandais Johnny McKinstry, parti depuis quelques mois, devra rendre son verdict dans quelques jours. Plusieurs autres techniciens connus des algériens sont également sur cette liste.

On citera en premier lieu, le belge George Leekens, ancien sélectionneur des Verts. Son compatriote, Paul Put, actuellement premier responsable de la barre technique de l’USM Alger, est également candidat.

Il est clair que si la Fédération rwandaise le choisit, il quittera ses fonctions au sein du club algérois. Une expérience dans une sélection serait plus intéressante pour ce technicien qui a déjà fait ses preuves à ce niveau-là, ayant déjà été le sélectionneur de la Jordanie, de la Gambie et du Burkina Faso, avec lequel il est arrivé jusqu’en finale de la CAN-2013. Le Franco-portugais Didier Gomes da Rosa, entraîneur de la JSM Skikda (Ligue 2), a lui aussi postulé pour le poste.

Les autres noms connus des algériens sont le Suisse Pierre-André Schurmann, ancien sélectionneur de l’équipe algérienne des moins de 23 ans (U-23), le Français Bernard Simondi, ancien sélectionneur de la Guinée, du Bénin et du Burkina Faso, qui a exercé en Algérie à l’ES Sétif, le CS Constantine et la JS Saoura en 2015, Sebastian Desabre (France), qui a été recruté par la Saoura toujours en 2016 et le suisse Raoul Savoy, ancien sélectionneur de la République centrafricaine et de la Gambie et ayant été à la tête de la barre technique du MC Oran en 2012 et du MC El Eulma en 2013. Les «Amavubi» sont dans le groupe H des les éliminatoires de la CAN-2019 avec la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Zimbabwe.