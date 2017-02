Ibrahimovic crucifie Saint-Etienne, la Roma en balade espagnole

Réagissez

Manchester United, avec un triplé de Zlatan Ibrahimovic, a nettement battu Saint-Etienne 3-0, jeudi en 16e de finale aller de l’Europa League et a presque déjà assuré sa qualification pour le tour suivant, tout comme la Roma, en promenade à Villarreal (4-0). Il aimait déjà «zlataner» Saint-Etienne lorsqu’il évoluait en France, Ibra n’a pas perdu ses bonnes habitudes. Avec un triplé, il a porté son total à 17 buts en 14 matches contre les Stéphanois et met les Red Devils dans une très bonne position avant le match retour la semaine prochaine. Il permet en plus à Paul de battre son frère Florentin sous les yeux de la maman Pogba.

La soirée a été moins faste pour l’autre club anglais en lice. Tottenham, reversé de la Ligue des champions, a été défait sur la pelouse de La Gantoise (1-0). Les clubs belges ont d’ailleurs fait bonne figure puisque Anderlecht a battu le Zenit Saint-Pétersbourg (2-0) et Genk a décroché le nul sur la pelouse des Roumains d’Astra Giurgiu (2-2). Dans l’un des chocs de la soirée, l’AS Rome n’a fait qu’une bouchée de Villarreal, pourtant demi-finaliste l’an dernier (4-0). Edin Dzeko a inscrit un triplé sur la pelouse des Espagnols. En début de soirée, la Fiorentina avait montré l’exemple en allant s’imposer à Mönchengladbach 1-0, ex-pensionnaire de la Ligue des champions. Lyon, de son côté, n’a pas tremblé pour ses débuts cette saison en C3. Les Gones en ont planté quatre banderilles à l’extérieur face à l’AZ Alkmaar (victoire 4-1) et sont quasiment qualifiés pour les 8es de finale. Enfin, Rostov a, lui aussi, réussi un carton en humiliant le Sparta Prague (4-0), tandis que Schalke a presque assuré sa qualification en allant gagner sur la pelouse du PAOK Salonique (3-0). Les matches retour auront lieu le 23 février.