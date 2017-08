Hommages aux footballeurs, arbitres et journalistes sportifs

Réagissez

La Radieuse et la wilaya de Mascara honorent, à titre posthume, le journaliste Kaddour Bousselham, assassiné en 1994 par les terroristes. D’autres distinctions et des aides financières ont été remises à la famille du sport et de la presse à Mascara. A commencer par le journaliste Boukiour Ahmed, correspondant de plusieurs titres et actuellement malade, et le regretté soigneur du GC Mascara, Benayad Lahcène, décédé dernièrement, sans oublier le médecin du GCM des années 1970 et 1980, le docteur Hellali et plusieurs joueurs qui ont marqué l’histoire du GC Mascara et qui ont été les artisans du titre de champion d’Algérie en 1984, Hebali Bachir, Chaabane Larbi, Baghdous Mokhtar, Bennatia Saffa, Kadaoui Mohamed, Hamida Abdelkader, Yessad Mohamed et l’entraîneur Saïd Amara.

Et à titre de reconnaissance, La Radieuse a honoré le wali de Mascara, Lebka Mohamed, ancien sportif, qui a œuvré pour la réalisation de cette opération de soutien qui restera gravée dans le cœur des sportifs en général et des Mascaréens en particulier.