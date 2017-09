Hockey sur glace : L’Algérie affrontera le Maroc à Montréal

Réagissez

Organisée par l’association des joueurs de hockey marocains, l’association de l'équipe de hockey d’Algérie et la boîte d’événementiel FESTITAM, la rencontre ne sera pas la première entre des joueurs d’origine algérienne et marocaine venant de du Québec et de France.

La dernière rencontre remonte à juillet 2016 lors de la première coupe d’Afrique de hockey sur glace organisée au Maroc (Casablanca et Rabat) par la Fédération royale marocaine de hockey sur glace.

Les deux capitaines d’équipe Harond Litim (Algérie) et Adil El Farj (Maroc) ont pu former leurs équipes en puisant dans le vivier québécois où le hockey sur glace est le sport-roi.

La majorité des joueurs se connaissent puisqu’ils ont l’occasion de jouer des rencontres amicales à Montréal.

Contrairement à la croyance populaire, les jeunes Maghrébins du Québec s’intéressent aussi au hockey et pas uniquement au soccer (football).

« Dès qu’il y a une patinoire, ils veulent y aller. Ils ont déjà la base en rollers », explique Adil El Farj qui a commencé à jouer au hockey au lycée à Montréal.

Il réfute aussi l’idée qui veut que la pratique du hockey plus coûte cher aux parents. « N’importe quel sport coûte de l’argent et pas plus le hockey que le soccer », affirme-t-il.

Au Maroc, il y a une fédération de hockey sur glace grâce à la présence de plusieurs patinoires. Le royaume est le seul pays du Maghreb membre de la fédération internationale de hockey sur glace.

« Le premier club de hockey sur glace au Maroc est né en 2005 à Rabat. En février 2016, la Fédération royale marocaine de hockey sur glace a été créée, remplaçant ainsi l’Association marocaine de hockey sur glace (ANMHG) qui chapeautait ce sport à l’échelle nationale », selon l’agence de presse marocaine.

L’Algérie est à la traîne.

Malgré l’absence de patinoires et de fédération, une équipe algérienne « non officielle » existe. Elle a été fondée par l’Algérien résidant au Royaume Unis, Karim Kerbouche. Sa première participation à une compétition remonte à la coupe arabe de 2008 aux Emirats Arabes Unis.

Harond Litim se rappelle quand certains responsables algériens souriaient quand il leur parlait d’une équipe algérienne de hockey sur glace. « Ah le Zindedine Zidane du hockey !», s’amusaient-ils.

« L’Algérie vit toujours avec la gloire du match contre l’Allemagne en 1982. La disqualification au Mondial et peut être à la coupe d’Afrique sera peut être l’occasion à nos responsables de sortir des sentiers battus et penser au hockey », ajoute celui qui est convaincu qu’il suffit d’une patinoire pour lancer ce sport en Algérie.

Pour avoir un maximum de présence, l’organisateur a pu offrir l’entrée gratuite au match en allant chercher du sponsoring chez les commerçants de la communauté (Boulangeries Castel, Fiston inc, entre autres) ou des institutions (Banque nationale).

« Nous avons aussi un match contre une sélection libanaise, le 22 septembre à Montréal », rappelle Harond Litim qui dit ne pas craindre un envahissement de patinoire!