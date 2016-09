Réagissez

Le coup franc qui a amené le but égalisateur du MOB

Le MO Béjaïa a réussi un exploit historique, dimanche soir au stade de Moulay El Hassan à Rabat, en décrochant le ticket de la qualification à la finale de la Coupe de la CAF pour la première fois de son histoire.

En effet, auteurs d’une belle prestation lors de la rencontre, les Crabes ont démontré, encore une fois, qu’ils ont du caractère en remontant le score et en égalisant après avoir été menés à la 73’ suite à une réalisation du joueur Nahiri qui profite d’une erreur de la défense du MOB. D’ailleurs, les Béjaouis se sont procurés quelques opportunités durant le match, notamment celle de Péterongal à la 30’, lorsque le ballon a buté sur le poteau.

Les Béjaouis ont reculé en seconde période et cela a permis aux Marocains de rater deux buts faits. Mais la détermination des Crabes pour revenir avec la qualification était grande, puisque sur un coup franc bien botté par Benmelouka, l’attaquant Rahal profite d’un cafouillage au niveau de la surface de réparation et un mauvais renvoi de la défense pour remettre les pendules à l’heure au bon moment (89’). Un but qui a donné beaucoup de courage aux joueurs qui se sont battus jusqu’à la fin du match.

Les Béjaouis viennent de se qualifier pour une première participation à une compétition africaine, et ce, avec le mérite qui revient aux joueurs qui ont été héroïques encore une fois en affichant un caractère de gagneurs alors que le staff technique, sous la houlette du coach Sandjak, a su comment motiver ses poulains pour aller chercher cette qualification. A la fin du match, il a déclaré : «Nous sommes en train de rêver après avoir réussi cette qualification historique à la finale de la Coupe de la CAF. Nous avons démontré que nous avons du caractère et les joueurs étaient à la hauteur en se battant jusqu’à la fin.

C’est une qualification méritée, vu ce que nous avons fourni durant la rencontre avec des occasions de but que nous nous sommes créées.» Les Béjaouis affronteront les Congolais de TP Mazembe en finale, dont l’aller se déroulera à Béjaïa le 28 octobre prochain, tandis que la manche retour aura lieu à Lubumbashi le 4 novembre. Les joueurs auront droit à une prime de 120 millions de centimes. La délégation béjaouie est attendue aujourd’hui à Alger. Les joueurs devront replonger dans le championnat avec ce match qui aura lieu ce week-end face au RC Relizane. A signaler que Rahmani est rentré hier puisqu’il est convoqué pour le stage de la sélection A’.