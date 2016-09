Réagissez

Hillel Soudani, avec un doublé face au Lesotho, termine en tête des buteurs des éliminatoires de la CAN-2017 avec sept réalisations. Il s’estime très content.

Vous avez inscrit un doublé... satisfait ?

Je suis très content d’avoir inscrit un doublé et de devenir le buteur de l’équipe nationale. Cela me donnera plus de confiance pour la suite du parcours.



Vous talonnez Slimani au classement des buteurs algériens...

Je n’en fais pas une obsession. Nous sommes un groupe qui tire dans le même sens, c’est ce qui fait notre force d’ailleurs. A titre de rappel, mon deuxième but est intervenu sur un centre de Slima-ni que j’ai salué au passage. Nous allons garder cet esprit de solidarité en prévision des prochaines échéances.



Un commentaire sur l’EN version Rajevac ?

Je n’ai aucun commentaire à faire. C’est un nouvel entraîneur qui est en train de nous découvrir et qu’on découvre aussi. Je vous laisse le soin de faire tout commentaire à ce sujet.