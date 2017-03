Hicham El Amrani «démissionne»

Réagissez

Comme annoncé dans notre édition d’hier, le Marocain Hicham El Amarni n’est plus le secrétaire général de la CAF. Le fidèle lieutenant de Issa Hayatou, l’ex-président de la CAF, a été officiellement remplacé, hier, par son adjoint, l’Egyptien Essam Ahmed. L’annonce a été faite, hier, au siège de l’instance au Caire, par le nouveau patron de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, au cours d’une réunion avec l’ensemble du personnel, marquant sa prise de fonction effective depuis son élection le 16 mars, en remplacement du Camerounais Issa Hayatou. Le nouveau patron de la CAF parle néanmoins d’une démission et non d’un limogeage, en déclarant devant le personnel de la CAF, qu’il avait accepté la démission de Hicham El Amrani. Une démission diplomatique visiblement du Marocain, poussé vers la porte de sortie par le nouveau locataire de la CAF.