Le défenseur Djamel Mesbah revient en sélection après des mois d’absence. Il évoque dans cet entretien le stage des Verts qui se déroule à Sidi Moussa. Mais aussi les absences de Feghouli et Medjani, le match face à la Mauritanie et la première rencontre de la CAN face au Zimbabwe.

- Vous étiez absent de la sélection pendant quelques mois. Dans quel état d’esprit s’est effectué votre retour ?

Très heureux et fier de faire ce retour. J’ai toujours été à la disposition de la sélection nationale. Je suis un joueur sélectionnable. Je vais essayer d’apporter un plus.

- Comment se déroule le stage ?

Tout se passe bien. Il y a une bonne ambiance. Les joueurs sont concentrés sur la préparation. La CAN est un grand événement. Donc, il faut être préparé comme il se doit pour jouer ses chances à fond. Et là, tout le groupe est mobilisé.

- Vous attendiez-vous à une place de titulaire vu votre expérience ?

Je suis là, à la disposition du staff. Jouer titulaire ou pas, cela regarde le sélectionneur national. Le plus important, c’est le groupe et non les individus. En tout cas, je fais le maximum pour être prêt pour le jour J, comme c’est le cas de tous les joueurs. L’expérience en CAN est bien évidemment un plus, mais tout dépendra des choix et de la stratégie du coach qui a une vue plus vaste des choses.

- Feghouli et Medjani auraient pu apporter un plus...

C’est le choix du staff. Après, c’est la vie d’une sélection. Des joueurs partent et peuvent revenir, d’autres arrivent. Feghouli et Medjani sont de bons joueurs, toujours sélectionnables, qui aiment l’Algérie. Ils pourraient revenir.

- Et qu’en est-il de la Mauritanie ?

Il nous fallait des matchs amicaux pour bien préparer la CAN. La Mauritanie est un bon adversaire, qui va sûrement nous servir dans la préparation. L’essentiel, ce sont les leçons qu’on en tirera.

- Comment appréhendez-vous le premier match face au Zimbabwe ?

On est en pleine préparation. Il est vrai que ce premier match est extrêmement important. Il faut le remporter. Une victoire sera bénéfique pour la suite du parcours. C’est un adversaire à ne pas sous-estimer bien évidemment, parce que toutes les équipes africaines qui seront au Gabon auront comme objectif au minimum de sortir du premier tour. Ce sera un match difficile, mais on fera tout pour le remporter.