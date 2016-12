Hanni ajouté à la liste des présélectionnés

Réagissez

Après avoir dévoilé une liste de 31 joueurs présélectionnés pour la CAN-2017 qui aura lieu au Gabon, du 15 janvier au 5 février prochains, le sélectionneur national George Leekens, a ajouté un autre joueur, Sofiane Hanni, qui évolue à Anderlecht (D1, Belgique).

Le milieu offensif algérien, sacré meilleur buteur du championnat belge la saison passée, qui compte six réalisations cette saison, nourrissait l’espoir de faire son baptême du feu avec les Verts durant la CAN-2017, lui qui n’a pas joué lors des deux derniers matches des éliminatoires du Mondial 2018 contre le Cameroun et le Nigeria.

L’absence inexpliquée de Hanni dans la première liste publiée jeudi avait soulevé moult interrogations de la part des spécialistes. Le sélectionneur national, qui animera prochainement une conférence de presse, devra répondre de cette «omission ou changement d’avis» avant d’arrêter définitivement la liste des 23 joueurs devant prendre part à la phase finale de la CAN-2017.

La liste publiée jeudi comportait la plupart des joueurs ayant joué les deux derniers matches, à l’exception de Boudebouz, blessé, et d’autres nouveaux éléments convoqués pour renforcer les compartiments défensif et offensif notamment.

En parcourant la liste, on trouve le nom du jeune défenseur de Rennes, Ramy Bensebaïni. Convoqué pour colmater les lacunes dans l’axe central, Bensebaïni, qui peut évoluer dans plusieurs postes, se dit très motivé pour la CAN-2017. En plus de ce joueur formé au Paradou AC, à signaler le retour de Djamel Mesbah ainsi que d’autres éléments qui feront leur baptême du feu, à l’image de Azzi (MCA), Meftah (USMA) et Belkheiter (Club Africain). En plus de ces joueurs, on notera le retour de Belfodil qui affiche la bonne forme avec son club Standard de Liège (D1/Belgique) et son compatriote de Courtrai Saâdi, actuellement meilleur buteur du championnat. Début janvier, le coach

Leekens devra arrêter la liste des 23 joueurs, ce qui l’obligera à écarter dix joueurs. Certains, qui ne jouent pas régulièrement avec leur club, pourraient être les premiers à être sacrifiés, à l’image de Ouanas et Bennaceur