Hannachi - Hidoussi, le clash

Rien ne va plus entre le président de la JSK, Mohand Chérif Hannachi, et son entraîneur, le Tunisien Sofiane Hidoussi.

Les deux hommes se sont accrochés dimanche soir et le temps est monté d’un cran, au point de pousser le patron de la JSK à exiger de son entraîneur qu’il quitte son poste, le sommant même de remettre à la direction les clefs de son appartement de fonction et du véhicule de service. La cause : le joueur Mebarki. Relégué au banc des remplaçants depuis quelques journées, le joueur a manifesté son mécontentement.

Chose qui aurait déplu à Hidoussi, au point de réclamer le renvoi du joueur. Soumettant son exigence à Hannachi, ce dernier s’est dit contre, en précisant à son coach qu’avec la crise de résultats, la JSK a besoin de tous ses joueurs et notamment d’un Mebarki qui a déjà fait ses preuves. Insistant à ce que le joueur soit écarter pour le match de coupe de cet après-midi et qu’il passe devant le conseil de discipline, Hidoussi a suscité l’ire de Hannachi, au point que ce dernier exige même son départ. Limogé dimanche soir par Hannachi, Hidoussi finira par être maintenu suite à une nouvelle rencontre avec le président de la JSK hier matin au siège du club à Tizi Ouzou. Faisant son mea culpa, le technicien tunisien, jouant la carte de l’apaisement, a poussé Hannachi à revenir à de meilleurs sentiments en le maintenant en poste.

Néanmoins, et à en croire quelques indiscrétions, les jours de Hidoussi à la JSK sont désormais comptés. N’appréciant plus les sorties médiatiques de son coach et son comportement envers certains joueurs au moment où les résultats restent toujours en deçà des attentes avec une JSK toujours sous la menace de relégation, Hannachi serait plus que jamais décidé à opérer un changement à la tête de la barre technique et cela risque d’être effectif dans les tout prochains jours. Sur un autre registre, les renforts tant attendus par les fans de la JSK au sein de l’effectif ne sont toujours pas là, notamment après le refus de la FAF de ne pas qualifier El Bahari (OM Arzew) et Mamèche (RC Kouba) en raison de leur statut d’amateur. A ce titre, la JSK se contente pour l’heure de deux recrues, Sofiane Khelili et Thomas Izenghouf, qui ne sont pas concernés du reste par le match de coupe qui mettra aux prises, ce soir, les canaris à la formation de Nasr El Fedjoudj, pour une histoire de TMS toujours pas réceptionné par la Fédération.