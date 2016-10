Réagissez

L’implication de la société Magpharm saluée...

«Magpharm», une société spécialisée dans la commercialisation de «produits de santé, beauté et bien-être», comme elle se définit, a offert 70 fauteuils roulants à des clubs régionaux de handisport.

La cérémonie de remise a eu lieu mercredi en fin d’après-midi, au restaurant «Le Golf» de Dély Ibrahim en présence de la Directrice générale de la société, Cherifa Kerrar, du président de la Fédération algérienne de handisport (FAH), Rachid Haddad, ainsi que des représentants des ministères de la Jeunesse et des Sports et de la Solidarité nationale. L’ancienne ministre de la Culture, Nadia Labidi, était également présente.

Les clubs de basket-ball sur fauteuil qui ont bénéficié de ce don sont issus de plusieurs wilayas du pays, entre autres Batna, Béjaïa, Aïn Témouchent, Biskra, Béchar, Bordj Bou Arréridj, Tipasa pour ne citer que celles-là. «Chez Magpharm, nous sommes sensibles à la cause des handicapés et nous œuvrons pour leur épanouissement en société, et quoi de mieux que le sport pour faire passer des valeurs telles que l’esprit d’équipe, le fair-play et l’entraide», indique-t-on du côté de cette société.

Les présidents de clubs bénéficiaires ont été unanimes à saluer cette initiative, d’autant plus que les entités qu’ils dirigent font face au manque de moyens, alors que le potentiel existe. Il n’y a qu’à voir d’ailleurs les résultats des différentes délégations algériennes qui prennent part aux Jeux paralympiques. Lors de l’édition qui a eu lieu tout récemment au Brésil, l’Algérie, composée de 62 athlètes, a réussi à décrocher 16 médailles, dont 4 en or, 5 en argent et 7 en bronze, terminant 27e au classement mondial. Le président de la FAH, Rachid Haddad, a dit espérer que ce genre d’initiatives se multiplie.

Le handisport national, fait-il savoir, a besoin de plus d’attention pour qu’il s’illustre davantage au niveau international. A cet effet, Cherifa Kerrar s’est dit «honorée» d’avoir contribué un tant soit peu à l’épanouissement de sportifs handicapés. «Le partenariat entre Magpharm et la Fédération algérienne de handisport a pour but le développement et la promotion du handisport, notamment le handibasket», ajoute-t-on du côté de Magpharm.

Ce qui veut dire que les choses ne s’arrêteront probablement pas à ce don. Il faut dire qu’elles ne sont pas nombreuses les entreprises qui s’engagent avec le handisport. Les responsables de la fédération et des différents clubs n’ont seraient que plus heureux de voir que les choses commencent peut-être à bouger pour les sports pour handicapés.