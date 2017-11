Handisport : Le MJS suspend deux membres fédéraux

Réagissez

Deux membres du bureau fédéral de la Fédération algérienne de handisport (FAH), Abdelkader Benalou Hadj Abdelkader et Abdelazia Sdira, viennent d’être suspendus par le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS). Cette décision a été prise après que les deux membres ont postulé pour un poste au niveau de l’Association internationale des sportifs aveugles sans l’aval du MJS. Lors de l’AGE de cette association, Sdira et Abdelkader n’ont pas été élus.