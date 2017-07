Handisport : 7e place historique pour l’athlétisme algérien

Réagissez

Avec neuf médailles d’or, quatre en argent et six en bronze et une historique septième position au classement mondial des nations, l’Algérie a réussi à marquer les 8es Mondiaux d’athlétisme de handisport, qui ont pris fin dimanche soir à Londres, en Angleterre.

Partis à Londres avec 19 athlètes, dont 6 filles, les Algériens ambitionnaient de faire mieux que lors des derniers mondiaux d’athlétisme de Doha au Qatar de 2015, où l’Algérie avait décroché 11 médailles (2 en or, 7 en argent et 2 en bronze). Pari réussi. Le directeur technique national adjoint, Saïd Saâd, explique cette réussite : «Il faut savoir qu’à quelques exceptions près, ce sont les mêmes athlètes qui se préparent depuis les Mondiaux de 2013 en France.

On a travaillé sur le long terme avec une stratégie basée sur la stabilité et nous sommes très contents des résultats de nos athlètes qui nous ont permis de prendre la septième place du classement général sur pratiquement 95 nations participantes. Notre satisfaction est d’autant plus grande que nous avons enregistré un record du monde, celui de Bahlaz au poids, en plus de 5 records de la compétition et un record d’Afrique».

Au niveau de la Fédération algérienne de handisport, on tire de grosses satisfactions de ce classement, d’autant plus qu’avant le début d’une compétition, on n’est jamais sûr de rien. «Ce n’est que lorsqu’on entre dans l’arène qu’on découvre réellement le niveau de la compétition» affirme notre interlocuteur avant d’enchaîner : «Je relève avec plaisir la performance des frères Baka dans les compétitions des 1500 et 800m.

En plus d’avoir remporté deux médailles d’argent, Fouad Baka a été d’un grand apport dans les médailles d’or remportées par son frère Abdellatif. Il faut aussi noter les deux médailles d’or de Nassima Saïfi et aussi celles de Lahouari Bahlaz. Honnêtement, on ne s’attendait pas à ce que nos athlètes puissent réaliser des doublés. C’était une belle surprise pour nous. Je ne saluerai jamais assez les athlètes qui ont été exemplaires sur tous les points lors de ces Mondiaux», note le directeur technique adjoint de la Fédération algérienne de handisport.

Berrahal lésé

La moisson des Algériens en médailles d’or aurait pu être plus importante si on n’avait privé Mohamed Berrahal de sa médaille d’or dans la course du 400m sur fauteuil dans l’épreuve de T51 pour une prétendue sortie du couloir. Les Algériens auraient ainsi pu égaler le nombre de médailles d’or de 2013 à Lyon, en France, avec 10 médailles d’or. «Berrahal avait été accusé d’être sorti du couloir lors de sa course de 400m.

Mais après notre énergique protestation auprès du jury technique et le revisionnage de la course, il a été confirmé que Berrahal n’avait pas commis la moindre faute et il a été réhabilité dans son droit. D’ailleurs, l’athlète avait reçu son invitation afin de récupérer sa médaille d’or lors de la cérémonie protocolaire qui devait avoir lieu le lendemain. Mais à quelques heures de la remise des médailles, on a appris que celle-ci allait être attribuée à l’athlète belge.

On nous a même adressé un courrier dans lequel on nous a présenté des excuses. Mais pour nous, c’est une question de principe, on ne peut pas accepter de disqualifier notre athlète alors qu’il n’a pas commis la moindre faute. Nous allons épuiser toutes les voies de recours possibles.

Nous avons déjà écrit à la plus grande instance du sport de handisport, l’IPC, et nous comptons aller jusqu’au Tribunal arbitral des sports de Lausanne afin de récupérer le droit de notre athlète», promet Saïd Saâd. La prochaine échéance, ça sera les Championnats du monde de 2019, qui pourraient bien se dérouler encore une fois à Londres.

Concernant le malaise qui existerait au sein de la Fédération algérienne de handisport depuis quelque temps, notre interlocuteur dira qu’il veut garder en mémoire les belles images procurées par les athlètes algériens lors des Mondiaux d’athlétisme, comme ce fut le cas lorsque plus de 30 000 spectateurs avaient salué la médaille d’or de Lahouari Bahlaz lorsque l’hymne national avait retenti au moment de la remise de la médaille, avant d’ajouter : «Le handisport algérien a acquis une certaine notoriété grâce à l’apport des pouvoir publics depuis des années et les sacrifices des athlètes. Si on veut maintenir cette dynamique de résultats, nous avons besoin plus que jamais d’un climat de sérénité plutôt que des tiraillements qui nuisent au handisport».