Handball (U19) : Test difficile pour les Verts en Géorgie

Réagissez

Derniers conseils de l’entraîneur Abdelkrim Bechkour à...

Après avoir vibré pour la sélection nationale de handball des U21 à l’occasion du Championnat du monde qui s’est déroulé à Alger, les Algériens vont devoir suivre de très loin le parcours des U19 en Géorgie.

Les Verts, drivés par Abdelkrim Bechkour, vont disputer, eux aussi, la phase finale du Championnat du monde des U19, qui aura lieu du 8 au 20 août courant en Géorgie. Versés dans le groupe B, les Algériens affronteront respectivement l’Allemagne, l’Islande, la Géorgie, le Chili et le Japon. L’Algérie débutera cette compétition mardi prochain face au pays organisateur, la Géorgie. La mission s’annonce d’ores et déjà des plus compliquées pour les Verts.

Et pour cause, l’équipe n’a été «réactivée» que le 5 juin dernier, après que le nouveau président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, ait sollicité Karim Bechkour afin de prendre en main l’équipe. «On n’a pris l’équipe en main que le 5 juin dernier après un arrêt de pratiquement 9 mois, soit depuis le dernier Championnat d’Afrique qui s’est déroulé en septembre dernier. Le président de la Fédération m’avait sollicité, mais j’étais bien clair dès le départ : le plus important pour moi était de relancer cette sélection. L’autre condition était de ne pas faire de ce Championnat du monde un objectif. C’est malheureux de le dire comme ça.

Toutefois, la situation dans laquelle se trouve le handball algérien dans les jeunes catégories nous pousse juste à participer afin de rester en contact avec le niveau mondial», précise l’entraîneur de l’équipe nationale des U19. Bechkour s’est appuyé sur une dizaine d’éléments ayant déjà disputé le dernier Championnat d’Afrique tout en lançant quelques nouveaux. «Ce Championnat du monde va être compliqué, surtout qu’on est dans un groupe difficile, où il y a l’Allemagne, l’Islande, le pays organisateur, la Géorgie, mais aussi le Japon et le Chili, ce dernier dont huit de ses éléments ont pris part au dernier Championnat du monde qui a eu lieu à Alger. Il faut savoir par ailleurs que nous n’avons disputé que deux matches de préparation face à la Tunisie. En Géorgie, on va se retrouver face à des adversaires qui ont joué jusqu’à 30 rencontres avant cette compétition. Mais nous allons nous battre avec nos armes», promet le responsable du staff technique algérien.



PRISE EN CHARGE

Ce dernier reste néanmoins persuadé qu’il a sous la main un groupe très intéressant, pour peu qu’il soit bien pris en charge. Il ajoutera par la suite : «On a vu comment avec une préparation d’au moins un an et demi des joueurs tels que Hadj Sadok, Ghodbane, Abdi, Djedid ont su se transcender lors du dernier Championnat du monde et aussi permettre à l’Algérie de passer de la 21e à la 14e place au niveau mondial. Mais j’insiste sur la continuité dans le travail. Regardez notre équipe senior depuis le dernier Championnat d’Afrique de 2016 en Egypte, les joueurs n’ont disputé aucun match, alors qu’à côté de nous les équipes travaillent. J’insiste pour la prise en charge de cette équipe des U21, car des échéances vont s’enchaîner avec le Championnat d’Afrique des U21 de 2018 et le Championnat du monde de 2019. Et ce sont bien les athlètes qui vont jouer en Géorgie qui devront défendre les couleurs algériennes dans ces deux compétitions», rappelle Abdelkrim Bechkour. Enfin, il faut savoir que le Championnat du monde des U19 a été remporté à trois reprises par le Danemark. La Serbie, la Croatie et la France n’ont décroché jusque-là qu’un seul titre dans cette catégorie. Le dernier vainqueur de cette compétition est la France, en 2015, en Russie.

Le programme des Algériens :

8 août : Géorgie - Algérie

9 août : Algérie - Allemagne

11 août : Chili - Algérie

12 août : Islande – Algérie

14 août : Japon - Algérie