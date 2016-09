Réagissez

La sélection nationale de handball des moins de 19 ans a réussi à se qualifier pour le prochain Mondial, qui aura lieu l’année prochaine (2017) à Udinese (Italie), suite à sa victoire, avant-hier, face au RD Congo, (22-15) dans le match de classement pour la troisième place de la CAN de la catégorie qui s’est déroulé à Bamako, au Mali.

Dans la finale de la compétition, c’est la Tunisie qui s’est imposée face à l’Egypte, 26 à 25. Ce sont donc les trois équipes nord-africaines, à savoir la Tunisie, l’Egypte et l’Algérie qui représenteront l’Afrique à la Coupe du monde de la catégorie. Il faut rappeler que l’Algérie ne s’est inclinée qu’une seule fois durant cette CAN malienne. Le sept algérien des moins de 19 ans s’est imposé, au premier tour, respectivement face au Maroc (33-22), le Mali (46-16), pays organisateur et la Guinée (32-27).

En quart de finale, les Algériens n’ont eu aucune difficulté pour battre le Rwanda (45-10). Mais en demi-finale, l’Algérie a buté face à la Tunisie (23-27) qui a remporté le tournoi par la suite. Il est à rappeler qu’après cette CAN des U19, le Mali abritera également à partir d’aujourd’hui la CAN des U21. La compétition prendra fin le 18 septembre. L’Algérie y prendra part également.