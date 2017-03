Réagissez

Un tournoi de handball entre vétérans messieurs, dédié à la mémoire de l’ancien président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Dahmane Rahmouni, aura lieu aujourd’hui et demain à la salle omnisports Akid Lotfi d’Oran, a appris l’APS mercredi auprès du président du CS Oran, Bensâada Abdellah. Ce tournoi regroupera quatre clubs : l’US Gremda (Tunisie), l’équipe de la Sûreté nationale, une sélection de Sidi Bel Abbès et le CS Oran. Cette manifestation sportive de 2 deux jours est organisée par le club de handball du CS Oran en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports d’Oran, à la mémoire du regretté Dahmane Rahmouni Mamoul, ancien président de la FAHB, décédé en décembre 2015 suite à une longue maladie. Le programme de ce tournoi nous propose, en demi-finales prévues aujourd’hui, CS Oran - sélection de Sidi Bel Abbès et l’équipe de la DGSN - US Gremda de Tunisie à partir de 15h. La finale aura lieu demain 25 mars à partir de 16h, suivie d’une cérémonie de remise de cadeaux, selon la même source.