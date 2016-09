Réagissez

Le nouveau président de l’association du HBC El Biar, Morad Belouchrani, successeur de Abdeslam Benmaghsoula, a bien voulu apporter quelques précisions sur l’absence de son équipe de handball (seniors dames) à la Supercoupe, prévue demain à la Coupole du 5 Juillet : «On aurait souhaité prendre part à la Supercoupe face au GSP, malheureusement la programmation de cette compétition est inadaptée.

On n’a pas les moyens de préparer l’équipe au mois de juillet. On a saisi la FAHB en vue de décaler la rencontre, mais sans succès puisque la fédération a maintenu la date du match. C’est presque le même scénario de l’édition passée où le HCEB avait déclaré forfait à la Supercoupe du fait que la FAHB avait fixé la confrontation contre le GSP à la veille de l’Aïd El Adha, alors que la plupart de nos joueuses résident à l’intérieur du pays», soutient Belouchrani.

Ce dernier, ancien athlète du RCK, regrette que son équipe soit privée de jouer la Supercoupe pour la seconde fois consécutive. «Il fallait d’abord fixer la date de la compétition avant la fin du championnat national de handball et non pas le contraire. Il est incompréhensible d’arrêter la date de la Supercoupe avant le coup d’envoi du championnat. La FAHB aurait pu revoir sa programmation qui est flexible. Or, sans le moindre match dans les jambes, on ne peut aborder un tel rendez-vous national.

Pourtant, la FAHB a bien reporté les championnats nationaux seniors hommes et dames, pourquoi pas la Supercoupe ? La Supercoupe de football a bien été programmée pour le 1er novembre après le coup d’envoi du championnat. J’ajoute que la fédération aurait pu donner un cachet spécial à cet événement. Comme par exemple, baptiser la Supercoupe du nom du regretté Zineddine Alliou Salah», nous a révélé hier Belouchrani.