Handball : Hasanafendic futur sélectionneur national

Le président de la Fédération algérienne de handball (FAH), Habib Labane, est sur le point de régler le problème du staff technique national de la sélection seniors A, vu qu’un terrain d’entente aurait été trouvé avec le Croate Saed Hasanafendic.

Selon une source proche de l’instance fédérale, la finalisation du contrat devrait avoir lieu le 28 septembre à Francfort, en Allemagne. Il faut dire que la sélection nationale, qui ne s’est pas qualifiée au dernier Mondial, alors qu’elle avait terminé à la dernière place lors de l’édition de 2015, se retrouve souvent sans entraîneur pendant des mois. Ce n’est qu’à quelques semaines d’un événement important qu’un staff est mis en place. Ce qui induit inéluctablement un retard dans la préparation. Labane tente de mettre fin à cette situation en nommant un sélectionneur qui dispose de l’expérience requise. Agé de 69 ans, Hasanafendic a été plusieurs fois champion de France, de Slovénie et d’Allemagne depuis la fin des années 1980 jusqu’à 2000. Depuis, il a dirigé quelques sélections, à savoir la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Tunisie à deux reprises (2005-2008 et 2013-2015). Avec les Aigles de Carthage, il a été une fois champion (2006) et deux fois finaliste du championnat africain (2008 et 2014). Il a même atteint avec la Tunisie les demi-finales du Championnat du monde lors de l’édition de 2005 (4e). La dernière équipe entraînée par le Croate est le fL Gummersbach, un club allemand de première division, plusieurs fois champion d’Allemagne et deux fois champion d’Europe.