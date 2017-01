Réagissez

Le désormais ex-portier de l’ASO Chlef, Amar Hamzaoui, vient de s’engager pour une durée de 30 mois avec le MO Béjaïa, et ce, en signant son contrat hier.

Et pourtant, deux gardiens étaient pressentis pour ce poste, puisqu’un Algéro-Suédois, à savoir Hossein Lagoun, a subi des tests, et avait convaincu Henkouche, qui a cependant opté pour Hamzaoui. Les dirigeants sont à la recherche d’un attaquant en mesure de donner un plus à l’équipe. Plusieurs noms se trouvent sur les tablettes des dirigeants du MOB, à l’instar de Boulemdais (ESS), Moussi (MCO) et Bouda (DRBT).

La direction du club devrait clore ce volet de recrutement avant le déplacement à Aïn Témouchent demain pour effectuer un stage bloqué de huit jours, qui sera ponctué par des rencontres amicales sur les lieux. Le coach Henkouche a piqué une colère, parce que son équipe n’a pas pu affronter les espoirs de club, mardi dernier, faute de la non-disponibilité de la tenue. Enfin, le CSA/MOB a initié une cérémonie d’hommage à l’occasion de Yennayer pour l’ex-président du MOB, feu Yahia Hammouche décédé il y a plus d’un mois, avec un match gala entre les anciens joueurs du MOB et la presse locale, en présence de la famille du défunt et celle du MOB.