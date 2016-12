Réagissez

A peine la phase aller du championnat de Ligue 2 terminée, les dirigeants de la JSM Béjaïa ont entamé l’opération de recrutement.

La JSMB semble tenir ses premières recrues : l’ex-sociétaire du RC Arbaâ Hocine Achiou et Herbache (ex-JSK) qui sont attendus à Béjaïa dans les prochaines heures pour signer leurs contrats. D’autres joueurs sont déjà sur les tablettes et en contact avec la direction. Il s’agit de Cheniguer (DRBT) et Noubli (MCEE). Les dirigeants veulent obtenir leurs services dans l’espoir de donner un plus à l’équipe durant la manche retour.

Sur un autre volet, trois joueurs viennent d’être libérés officiellement pour diverses raisons : Hamiti, Megateli et Atek.

Par ailleurs, afin d’assurer une bonne préparation pour la phase retour qui ne s’annonce pas facile, les dirigeants du club, en concertation avec le staff technique, ont prévu un stage bloqué d’une semaine au centre d’El Bez, à Sétif, à partir du 31 décembre.

La reprise des entraînements est prévue pour jeudi prochain au stade de l’UMA. Il est à signaler que la JSMB a terminé la phase aller à la 3e place derrière le PAC et l’USMB avec 25 points.