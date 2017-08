Haltérophilie : Les lauréates de Mers El Kébir médaillées d’or honorées

Réagissez

Trois mois après les titres élogieux remportés à Tlemcen lors du championnat national d’haltérophilie (7 au 11 mai 2017), les autorités communales, et notamment le sponsor du club local de Mers El Kébir, en l’occurrence Belbachir Boucif (entrepreneur de son état), ont organisé une grande réception au cours de ce récent week-end, au siège de la mairie afin d’honorer les 6 championnes d’Algérie, qui ont remporté des médailles d’or.

C’est en présence des lauréates entourées de leurs parents que le P/APC souhaita la bienvenue à toute l’assistance et se fit un plaisir d’énumérer les titres nationaux remportés par le club dans cette discipline, au terme de la saison 2016-2017, avant de passer la parole à l’attaché communal aux sports, Bénarbia Hadj Séghier, ainsi qu’au sponsor Belbachir Hadj Bounif. Ces derniers félicitèrent, tour à tour, les athlètes tout en les encourageant à persévérer et à continuer à gravir les échelons du haut niveau, notamment pour les deux cadettes retenues en équipe nationale, en l’occurrence Teurki Hind et Benkara Ibtissem, appelées à défendre les couleurs de l’Algérie lors des prochaines compétitions continentales.

Par ailleurs, le président du club, ainsi que les entraîneurs ont été également félicités pour tous les efforts consentis et pour les titres remportés haut la main avec le nom de la ville de Mers El Kébir sur le podium et sur les diplômes. Des superbes cuisinières furent ensuite offertes par le sponsor aux 6 championnes, sans oublier la remise de chèques de 10 000 DA pour chaque entraîneur à titre d’encouragement et de reconnaissance pour un travail sérieux et bien accompli au terme de cette saison.



Les lauréates médaillées d’or championnes d’Algérie (saison 2016-2017)

Teurki Hind - Benkara Ibtissem - Bouzid Soumya - Amari Khouloud - Benkara Bouchra - Rakeb O.