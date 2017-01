Réagissez

La formation de la JSM Béjaïa a enregistré l’arrivée de sa dernière recrue hivernale.

Il s’agit de l’ex-milieu de CRB Aïn Fekroun, à savoir Hadjidj qui s’est engagé pour une durée de 18 mois après avoir déjà tout finalisé auparavant. Avec l’arrivée de ce joueur, les dirigeants viennent de boucler le recrutement avec trois renforts, à savoir Boumechra, Rebouh et enfin Hadjidj. Cela dit, les Béjaouis s’apprêtent à reprendre la compétition officielle dès ce week-end avec un déplacement chez la lanterne rouge, le RC Arbaâ, dans le cadre de la première journée de la phase retour.

Un match qui s’annonce déjà difficile dans la mesure où un bon résultat demeure impératif pour espérer rester sur le podium et aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe. Le coach Ifticène a tenu à afficher l’aptitude de son équipe pour cette deuxième phase du championnat en déclarant : «On a bien profité de la trêve hivernale pour recharger nos batteries et être à la hauteur des attentes pour bien négocier cette deuxième phase du championnat et se permettre de terminer la saison sur le podium et décrocher l’accession en Ligue 1 mobilis.»