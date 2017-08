Gymnastique aérobic : Sylphide, un club à grande ambition

Réagissez

Si l’attention est portée sur le football principalement, et quelques autres sports collectifs, comme le handball accessoirement, cela ne veut pas dire que les autres disciplines sont inexistantes.

Certains anciens sportifs, dirigeants ou parents tout simplement font de leur mieux pour les pérenniser, même si la mission est souvent délicate, faute essentiellement de moyens financiers.

C’est le cas notamment du club Sylphide d’Alger, de gymnastique aérobic. Dirigé par la monitrice, Sadi Nadia, ancienne athlète en koshiki karaté (championne d’Europe 2005 vice-championne d’Europe 2006), karaté-do et aérobic, actuellement entraîneur et juge nationale et internationale, la gym-aérobic a débuté au sein du club Sylphide en 2009. Et en quelques années seulement, cette section a commencé à gagner sa place. «Le club Sylphide, qui est en ce moment en pleine préparation pour le troisième tour du championnat d’Algérie, a obtenu de très bons résultats à l’échelle nationale et internationale», indiquent ses responsables.

Pour les premier etdeuxième tours, ce club a décroché les premières et deuxièmes places dans toutes les catégories, ajoute-t-on de même source.

Ciblant des filles de 7 à 14 ans, la section, qui s’est engagée pour la première fois dans le championnat national en 2010, une année après son lancement, a démarré avec un petit groupe de 12 athlètes seulement. S’appuyant sur la technicité bulgare dans le domaine, le club a commencé à réaliser de bons résultats dans des tournois internationaux à partir de 2012. Le club indique dans une note de présentation que l’année dernière «a été merveilleuse avec 11 médailles toutes catégories, une finale nationale à Tipasa, en plus de trois sorties internationales». A titre d’exemple, «en 2017 lors des 1res étapes nationales qui ont eu lieu le 22 avril, le club a décroché 13 médailles, 6 d’or, 5 d’argent et 2 médailles de bronze». Sur le plan international, Sylphide a pris part, le 27 avril dernier, à l’Open de Kaliningrad en Russie avec une benjamine, 3 minimes et deux cadettes.

La benjamine Ourari Lisa a terminé 7e en finale, alors que les deux minimes, Aya Ider et Ayati Anelia, ont été respectivement 6e et 7e et les deux cadettes, Ourari Maya et Merahi Dalia, ont également terminé 6e et 7e.

Le club aspire à réaliser de meilleurs résultats. Pour ce, «il faudrait des stages, ramener des experts et équiper les athlètes». Ce qui nécessite plus de moyens, dont le club ne dispose pas pour l’instant. D’ailleurs, les frais de participation à des stages dirigés par des experts étrangers et les déplacements des athlètes à l’étranger sont couverts par les parents. Les pouvoirs publics et les sponsors devraient avoir une attention particulière en direction des pratiquants de ce sport.