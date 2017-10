Réagissez

La 20e édition du Tour d’Algérie de cyclisme a pris fin mardi avec la 7e et dernière étape entre Bou Saâda et Biskra (178 km), remportée par l’Algérien Ayoub Kerrar, du Club Sovac. Kerrar a franchi la ligne d’arrivée en 3h 46’ 21’’, suivi de ses deux compatriotes Mohamed Zakaria Ouitis et Zine Eddine Kerrar, de l’Atlas Blidéen, crédités du même temps. Au classement général, c’est le Tunisien Ali Nouisri qui a terminé premier, s’adjugeant le maillot jaune du Tour, devant l’Algérien Azzedine Lagab du GS Pétroliers, même si les deux coureurs sont crédités du même temps. Le maillot vert du meilleur sprinteur est revenu à l’Algérien Hamza Yacine du GSP, alors que le maillot blanc du meilleur espoir a été décroché par l’Algérien Abderrahmane Mansouri du Club Sovac, tandis que le maillot orange du meilleur combatif a été remporté par Mohamed Zakaria Ouitis. Avec trois victoires d’étapes, le GS Pétroliers a remporté le classement par équipe, devant la sélection tunisienne (seniors) et la formation algérienne de l’Atlas Blidéen. Nouisri, vainqueur du tour, a déclaré : «Je suis très content de cette victoire. Nous avons effectué une course tactique pour garder le maillot jaune devant la menace de Azzedine Lagab».