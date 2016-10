Réagissez

Le Ghana, auteur de trois participations d’affilée en Coupe du monde (2006, 2010 et 2014) a mal entamé les éliminatoires du Mondial 2018. Lors de la 1re journée, les Black Stars ont été accrochés à domicile par l’Ouganda sur le score vierge (0-0) dans un match intense et très serré. Le Ghana aura l’occasion de se ressaisir dans les autres matches de ce groupe E, qui comporte aussi l’Egypte et le Congo.