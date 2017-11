Groupe D : Le Sénégal se qualifie au Mondial

Réagissez

Le Sénégal a arraché finalement sa qualification à la Coupe du Monde 2018 après avoir remporté son match «à rejouer» d’hier face à l’Afrique du Sud (2 -0) joué pourtant à Polokwane. Le premier but a été inscrit par Diafra Sakho à la 12’ avant que le sud-africain Mkize ne double la marque contre son camp à la 38’. Cette rencontre avait déjà été disputée le 12 novembre 2016 et dominée par les sud-africains (2 - 1). Mais la Fifa a pris la décision de faire rejouer le match en raison de «manipulation de résultat». L’arbitre Joseph Lamptey avait sifflé pour les Bafana Bafana un penalty imaginaire. Il a été suspendu depuis. Avec la victoire d’hier, le Sénégal totalise 11 points, à 5 points du Burkina Faso et du Cap Vert. C’est la deuxième qualification du Sénégal en Coupe du monde après celle de 2002. Auparavant, le Nigeria et l’Egypte avaient compostés leurs tickets qualificatifs pour le Mondial russe. Les autres qualifiés seront connus aujourd’hui.