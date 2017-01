Groupe B : Le Sénégal prend une sérieuse option

Réagissez

Les Lions de la Teranga réussissent leur entrée en lice...

Sérieux prétendants pour décrocher l’un des deux billets qualificatifs pour les quarts de finale dans le groupe B, donnés comme la sélection qu’il faudra attendre en finale de la CAN-2017 au Gabon, les Lions de la Teranga ont pris une sérieuse option pour passer l’écueil du premier tour, après leur imposante victoire dimanche soir face à la Tunisie.



Entrés en lice au stade de Franceville juste après la rencontre ayant opposé les Verts au Zimbabwe, les Sénégalais ont plié le match en première mi-temps en prenant une avance confortable de deux buts, des réalisations signées Sadiou Mané (10’ s.p.) et Kara Mbodji (30’). Une entame réussie pour le Sénégal et surtout une très bonne opération dans cette poule B, qualifiée du groupe de la mort, et pour cause.

En s’imposant face à un concurrent direct, la Tunisie, au moment où l’autre concurrent, en l’occurrence l’Algérie, se faisait accrocher par l’outsider du groupe, le Zimbabwe, les capés d’Aliou Cissé, qui ont signé le premier succès de cette CAN-2017, sont désormais bien partis pour décrocher aussi le premier billet du second tour. Un billet que les Lions de la Teranga pourraient officialiser dès ce jeudi, en affrontant le Zimbabwe à Franceville pour la 2e journée du groupe. Un match où le Sénégal devrait sceller sa qualification, laissant ainsi l’Algérie et la Tunisie s’affronter pour le second ticket.

Algérie -Tunisie, gare au perdant !

Le revers concédé dimanche face au Zimbabwe complique la tâche des Verts pour se qualifier en quarts de finale. La mission est devenue encore plus complexe après le résultat de l’autre match B, disputé le soir même, qui a vu la Tunisie s’incliner devant le Sénégal. Plus complexe dans la mesure où les Fennecs joueront leur survie dans ce groupe B, jeudi face à la Tunisie.

Un match surtout décisif face aux Aigles de Carthage, eux aussi dos au mur après leur défaite face au Sénégal, donnant lieu ainsi à une rencontre explosive qui sera déterminante dans la course à la qualification pour le second tour. Une confrontation qui scellera visiblement le sort des deux sélections, où le perdant risque probablement de faire ses adieux à la CAN-2017. Même un match nul n’arrangerait pas les deux équipes, et plus particulièrement les Verts, qui auront le Sénégal comme adversaire lors de la 3e et dernière journée de ce premier tour, prévue lundi prochain (20h) au stade de Franceville.