Réagissez

Dans l’autre match du groupe B, le Cameroun, qui avait débuté son parcours dans ce troisième tour éliminatoire du Mondial 2018 avec un match nul à Blida face aux Verts, a raté une belle opportunité d’engranger sa première victoire en concédant un nul à domicile, hier en fin d’après-midi, face à la Zambie (1-1).

Les Zambiens ont réussi à surprendre les Camerounais à la 34’, prenant l’avantage par Mbesuma C. Un avantage de courte durée, puisque les Camerounais ont réussi à niveler la marque à la 5’ du temps additionnel du premier half, suite à un penalty litigieux transformé par Aboubakar. En seconde période, la domination des Lions Indomptables et leurs nombreuses occasions n’ont pas été récompensées face à une solide défense zambienne qui a tenu le coup jusqu’au coup de sifflet final. Un faux pas pour les Camerounais qui joueront leur chance pour décrocher l’unique ticket du groupe pour le Mondial lors des 3e et 4e journées de ces éliminatoires avec leur double confrontation face au Nigeria, alors que la Zambie, qui avait concédé une défaite à domicile face au Nigeria (1-2) en première journée, accueillera les Verts lors de la prochaine journée prévue le 28 août 2017, avant de les affronter en Algérie pour la 4e journée.