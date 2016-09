Grèce : Des hooligans font quatre blessés en plein tirage au sort du championnat

Réagissez

Environ 30 hooligans casqués ont attaqué lundi un restaurant d’Athènes où avait lieu le tirage au sort du calendrier du championnat de Grèce de 2e Division, faisant quatre blessés et des dégâts matériels.

Un photographe de presse a été emmené à l’hôpital avec des coupures et des contusions, tandis que trois personnes ont été soignées sur place par des ambulanciers. Les assaillants s’en sont pris également à des voitures sur le parking et à du matériel appartenant aux médias. Le ministre adjoint aux Sports, Stavros Kontonis, a dénoncé dans un communiqué «une attaque inacceptable et condamnable», qui «démontre la crise profonde et le discrédit qui frappent le football grec», et a assuré que les responsables seront traduits devant la justice.

Selon des témoins, les hooligans ont chargé juste après la fin du tirage au sort, brisant des bouteilles, renversant les tables et les chaises et brutalisant tous ceux qui s’aventuraient sur leur passage. Les fauteurs de troubles ont réussi à partir avant l’arrivée de la police. Le président de la Fédération grecque de football, Giorgos Girtzikis, et celui de la Ligue, Stelios Sfakianakis, étaient présents à ce tirage au sort. «ça a été très brutal. L’attaque a eu lieu pendant un événement où des femmes et des enfants étaient présents.

Une nouvelle fois, c’est le football qui est abîmé», a déploré M. Girtzikis. La violence est un mal récurrent dans le football grec. La saison dernière, des violences avaient éclaté durant la demi-finale de la coupe de Grèce lors de la rencontre entre le PAOK Salonique et l’Olympiakos, forçant le gouvernement à repousser la date de la finale de plusieurs semaines. Le 18 août, le gouvernement grec avait également été contraint de reporter le coup d’envoi du championnat, redoutant de nouvelles violences entre supporters, sur fond de défiance avec la fédération.