Graves incidents à Ain Kebira : Un supporter tué

De graves incidents ont émaillé le match qui a opposé, vendredi, Ain Kebira à Ain Touila comptant pour le championnat de division d’honneur de la Ligue de Sétif, entraînant la mort d’un supporter de Ain Touila âgé de 27 ans, mortellement atteint d’un coup de couteau au cœur.

L’auteur de l’acte est un jeune originaire de Ain Kebira, selon la déclaration faite par le président de la Ligue de Sétif, Messaoud Koussa. Selon ce dernier, «le match avait un caractère derby du fait qu’un kilomètre sépare les deux villages. Sur le terrain tout se passait bien jusqu’à la fatidique 53e minute lorsque l’arbitre Amghar Boubekeur a été contraint d’arrêter momentanément la partie suite à un envahissement de terrain par des supporters des deux galeries. Jusque-là, tout se déroulait très bien sur le terrain.

Pas un avertissement, ni aucune contestation de part et d’autre. Malheureusement ce ne fut pas le cas en tribune où des supporters usaient de fumigènes, de jets de cailloux et d’autres projectiles. Après l’arrêt de la rencontre durant plus de 36 minutes et constatant que le calme n’était pas revenu malgré les efforts du service d’ordre présent avec 50 policiers et après concertation entre les deux parties (arbitres et policiers), le directeur de jeu a pris la décision de ne pas reprendre la partie».

La suite sera dramatique. Les échauffourées se sont alors poursuivies en dehors du stade, c’est-à-dire en ville. Et c’est là, selon le président de la ligue, que le coup fatal a été porté au supporter qui est décédé. Les rues de Ain Kebira se sont rapidement transformées en champ de bataille avec un bilan très lourd.

Un mort, deux blessés gravement atteints (coma), sans oublier les dégâts matériels. Le calme est revenu après 22 heures. Les autorités de la wilaya de Sétif ont mobilisé tous les moyens afin que le calme revienne. Une des premières mesures prises est d’interdire aux citoyens des deux communes mitoyennes de voyager et de traverser les deux localités dans le souci d’apaiser les esprits et d’assurer un rapide retour au calme.

La Ligue de Sétif a pris la décision de ne pas programmer de rencontres la semaine prochaine. La prochaine journée devrait avoir lieu le 29 décembre 2017. Aujourd’hui, dimanche 17 décembre, une délégation de la FAF se rendra à Sétif pour se réunir avec les responsables de la Ligue de Sétif ainsi que les autorités locales afin de faire toute la lumière sur ce grave incident qui a coûté la vie à un jeune supporter, sans oublier les dizaines de blessés.