Plusieurs questions taraudent l’esprit de toute la famille du football, et plus particulièrement des clubs «victimes» d’«erreurs» d’arbitrage : que font nos arbitres d’élite lors des regroupements que la CFA organise à leur attention ? Depuis le début de saison et au vu de la cascade d’erreurs d’appréciation «perpétrées» par ceux qu’on appelle arbitres du premier collège avec une visée précise, une affirmation reste de mise : nos arbitres se préparent et se concentrent mal, ce qui implique qu’ils manquent d’une juste et conséquente capacité d’analyse.

Sont-ils conscients de l’influence directe des (graves) erreurs d’appréciation commises et quelles parties elles pénalisent ? Selon toute vraisemblance, la répétition de ce genre d’erreurs est cautionnée par ceux qui ont la mainmise sur l’arbitrage, à partir du moment où ils font, à chaque fois qu’ils sont interpellés, le parallèle entre ce qui se passe chez nous et de l’autre côté de la Méditerranée, car ils ne manquent aucune occasion à minimiser la crise. Leur crainte à reconnaître des actions pourtant claires, s’explique par le fait qu’elle déstabilise la corporation plus qu’elle ne la stabilise. A la veille du premier quart du championnat, côté prestations arbitrales d’élite on n’arrive pas à faire preuve de maîtrise, en accumulant des erreurs ayant eu une (terrible) influence sur les issues des matchs.

Autre «couac» à élucider pour aider à analyser et à commenter serait l’exploitation des séquences de l’ENTV qui devront être «travaillées» par une assistance vidéo numérique. Seulement voilà, et sans remettre en cause sa (grande) compétence prouvée depuis un passé lointain, elle reste à court de l’assistance technique par ordinateur, à partir de la régie, lors des matchs et même lors de son émission «Dawri El Mouhtarifine» qu’un immense public sportif suit avec un réel intérêt, pour avoir le cœur net quant à certaines actions objet de litige. L’absence du tracé simulé sur écran de la ligne de hors-jeu et autres projections lumineuses sur les joueurs concernés par l’action en question, puisque cet organisme étatique détient l’exclusivité de retransmission des séquences et de «l’orientation» des convictions par ses analyses.

Sachant que même le plus compétent analyste ou consultant, à la seule condition que sa neutralité soit dûment établie, ne peut par moment établir avec exactitude (charges, poussées, fautes cachées et positions vicieuses) certaines actions litigieuses par manque de moyens, car à court d’arguments d’assistance vidéo avec système de loupe. En attendant, tout autre «plaidoirie» inopportune jetterait le trouble dans l’esprit des foules, ainsi que celui des arbitres qui sont, faut-il le souligner, farouchement défendus et parfois avec véhémence, par leurs formateurs-instructeurs lors des stages d’intersaison et autres regroupements de complaisance ou de circonstance.