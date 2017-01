Grande répétition des Verts avant le départ pour le Gabon

Réagissez

La sélection nationale de football disputera aujourd’hui (17h) son second match amical face à la Mauritanie. Ce deuxième rendez-vous aura lieu à huis clos au Centre technique national de Sidi Moussa, contrairement au premier match qui s’est joué au stade de Blida et qui s’est soldé par la victoire des Verts par 3 buts à 1.

C’est durant l’empoignade d’aujourd’hui que le sélectionneur national, Georges Leekens, testera le onze titulaire qui sera utilisé durant la CAN. Samedi dernier, une équipe remaniée avait affronté les «Mourabitoune». Un effectif qui avait surtout déçu en première période (mené 1 à 0), vu que les Algériens avaient trouvé toutes les difficultés du monde à construire leur jeu, avant de se ressaisir en seconde mi-temps.

Pour ce 2e match face au même adversaire, le coach va sans nul doute incorporer les cadres qui ont manqué la 1re joute. Il s’agit de Mahrez, Brahimi, Slimani et Soudani. Bien évidemment, la question se pose autour des noms des joueurs qui avaient pris part au 1er match et qui vont céder leur place. Dans l’axe défensif, il est clair que c’est Bensebaïni qui a gagné les faveurs des membres du staff contrairement à Belkaraoui, qui a multiplié les erreurs. Il composera, avec Mandi, la charnière centrale. A droite, Belkhiter a également marqué des points. Samedi dernier, il a laissé une bonne impression. A gauche, Ghoulem est bien évidemment indétrônable.

Dans la récupération, il est peu évident que Leekens fasse appel à trois éléments (Abeid, Bentaleb et Taïder) bien que l’un des trois (Abeid) est décalé. Ce compartiment sera probablement occupé par Bentaleb et Taïder seulement. En attaque, le coach pourra être tenté d’incorporer Hanni en tant que titulaire, d’autant que Ghezzal n’a pas donné satisfaction. Dans ce cas-là, un des quatre joueurs (Brahimi, Mahrez, Soudani et Slimani) restera sur le banc.

Ce sera éventuellement Soudani. Dans la cage, il est presque certain que c’est M’bolhi qui sera sollicité. En tout cas, Leekens n’a que le match amical d’aujourd’hui afin de mettre au point son schéma tactique pour le premier rendez-vous des Verts lors de la CAN. L’équipe nationale, qui évolue dans le groupe B en compagnie du Zimbabwe, de la Tunisie et du Sénégal, s’envolera vers le Gabon ce jeudi à bord d’un vol spécial. Le premier match des Algériens est prévu dimanche prochain face au Zimbabwe.