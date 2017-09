Gourcuff évoque des «mensonges et des manipulations»

Réagissez

Christian Gourcuff, entraîneur du Stade Rennais (France) est revenu, avant-hier, lors d’un point de presse, sur son passage en sélection algérienne. S’exprimant sur la situation du Stade Rennais dans le championnat après quatre journées, alors que le club n’a récolté que deux points, celui-ci a fait le parallèle avec ce qu’il a vécu en Algérie. «C’est un cas d’école, et je suis très tranquille pour le dire. Les choses qui font mal, j’ai connu ça dans une situation antérieure et c’est aussi pour ça que j’ai quitté l’Algérie à un moment donné, c’est quand ça impacte votre travail, c’est-à-dire que les mensonges et les manipulations impactent votre travail. Le reste, ce n’est pas un problème, j’ai 62 ans, je vais prendre ma retraite, ce n’est pas le souci, mais quand le vice et la bêtise sont conjugués, ça fait un cocktail détonant. Après, je ne suis pas idiot : à un moment donné, il faut gagner des matches et prendre des points», avait-il déclaré dans des propos rapportés par «L’Equipe». Il faut rappeler, en dernier lieu, que Gourcuff a été nommé sélectionneur de l’Algérie en juillet 2014 en remplacement de Vahid Halilhodzic, avant de quitter ses fonctions en avril 2016.