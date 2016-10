Gouni, ancien haltérophile algérien, lance un SOS

Réagissez

Mohamed Gouni (69 ans), l’ancien champion algérien d’haltérophilie au riche palmarès, traverse une triste et malheureuse situation. Il vient de subir l’ablation du colon et va entamer à partir de la semaine prochaine les séances de chimiothérapie.

Gouni, ayant à son actif plusieurs titres et records africains, arabes, deux participations aux Jeux olympiques (Montréal 1976 et Moscou 1980) et trois participations aux Jeux méditerranéens, dont une qui s’était soldée par une médaille d’argent à Split 1979, est en train de souffrir dans l’anonymat. En plus de la détérioration de sa santé, Gouni qui habite dans le quartier populaire de Bab El Oued (Alger), avec sa mère de 91 ans (atteinte de la maladie d’Alzheimer), est menacé d’expulsion avec une décision de justice. Une double peine pour Gouni, entraîneur national et fils de chahid.

Lorsqu’on lui a rendu visite chez lui, l’ancienne star de l’haltérophilie algérienne, qui lutte contre la maladie, était très affaibli. Gouni a évoqué difficilement sa tristesse : «Je n’ai jamais usé de mon statut de fils de chahid pour profiter ou demander quoi que ce soit. Dans ma situation actuelle, je demande juste d’accélérer l’opération d’octroi d’un logement social, sachant que ma demande remonte à 2001. Cela fait déjà plus de 16 ans et rien n’a été fait pour moi.

Je lance un appel aux autorités afin de résoudre ma situation sociale. Je n’ai plus les capacités physiques ou morales pour continuer à supporter ce long calvaire. Je vis avec ma mère malade qui, outre l’Alzheimer, a fait un AVC. La perspective de l’expulsion par les héritiers m’affecte encore plus», nous a déclaré Gouni. Ce dernier, qui a dignement honoré les couleurs algériennes sur le plan international, touche une pension de retraite de 39 000 DA.