Réagissez

Après les deux internationaux algériens Mahrez et Slimani nominés par la CAF pour le titre du meilleur joueur africain de l’année, c’est au tour de deux autres représentants algériens d’être nominés. Il s’agit du Mouloudia de Béjaïa, finaliste de la dernière édition de la Coupe de la Caf, et son entraîneur Nacer Sandjak qui figurent dans la liste des nominés respectivement pour les trophées du meilleur club et entraîneur du continent, publiée, hier, par la Confédération africaine de football. A cet effet, et après la liste des nominés pour les titres de meilleur joueur de l’année et meilleur joueur de l’année basé en Afrique publiée le 22 novembre dernier, huit autre catégories sont au programme de l’édition 2016 des Glo-CAF Awards. Il s’agit de : l’équipe nationale de l’année, l’équipe nationale féminine de l’année, entraîneur de l’année, club de l’année, espoir de l’année, joueuse de l’année, meilleur jeune de l’année, arbitre de l’année, légende de la CAF de l’année, prix du fair-play 2016, prix platinum.

Il est à rappeler que les trois dernières catégories ne sont pas soumises au vote. L’arbitre de l’année sera désigné après le vote des membres de la Commission des arbitres de la CAF. Pour toutes les autres catégories en jeu, le corps électoral est constitué des membres de la commission technique et du développement et des membres de la commission des médias et un panel de 20 experts (journalistes et consultants TV). Les résultats seront révélés au cours de la soirée de gala prévue le 5 janvier 2017 à Abuja au Nigeria.T. A. S.