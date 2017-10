Ghezzal : «Je ne m’attends pas à un retour chaleureux à Lyon»

Réagissez

Arrivé l’été dernier à Monaco, Rachid Ghezzal fait un début de saison mitigé. Le milieu de terrain fait savoir cependant qu’il veut jouer le haut du tableau et ne regrette pas son choix d’avoir rejoint la Principauté.

«On est dans un milieu où il n’y a pas de place pour les sentiments, a expliqué Ghezzal dans les colonnes du Progrès ce jeudi. Sinon, on ne grandit jamais. Je suis dans le club champion de France et je joue la Ligue des champions.» Il se prépare à retrouver l’Olympique Lyonnais, son club précédent, et sait qu’il sera probablement en terrain hostile : «De toute façon, je ne m’attends pas à un accueil chaleureux, a-t-il continué. Je sais comment ça va se passer et je préfère penser aux bonnes relations que j’ai gardées avec les gens du club.» Lyon recevra Monaco ce vendredi pour le compte de la 9e journée de Ligue 1.