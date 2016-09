Ghazaouet : La saison sportive 2016-2017, celle de toutes les incertitudes

Réagissez

Que des interrogations, ces derniers temps, sur les subventions qu’octroie la commune aux associations sportives locales. En effet, ces aides financières allouées pour la saison sportive 2015/2016 au profit des clubs sportifs amateurs n’ont toujours pas renfloué les caisses des clubs.

Pendant toute la saison, les présidents des différentes associations se sont débrouillés tant bien que mal en contractant des crédits pour faire fonctionner leur associations : les dettes se sont accumulées et la situation financière des clubs s’est dégradée davantage.

Pourtant tout un chacun, les responsables locaux y compris, savent pertinemment que le fonctionnement de ces associations dépend exclusivement de cette subvention.

Ce qui laisse croire que ce retard d’octroi de la subvention de l’année dernière compromet sérieusement la saison sportive 2016/2017. Les présidents d’associations sportives que nous avons rencontrés n’ont pas caché leur crainte de se trouver contraints de déclarer forfait pour la simple raison qu’ils ne pourront pas honorer leurs engagements auprès des différentes ligues sportives. La subvention est bloquée au niveau de la daïra, croit-on savoir, qui refuse de donner son accord, considérant qu’il y a une iniquité flagrante quant à la répartition de l’argent entre les différentes associations.

Cette situation, si elle persiste, obligera les associations sportives foot, hand et basket, qui comptent des centaines de licenciés, à déclarer forfait pour la saison sportive en cours. D’autant plus que pour ces dernières, les délais d’engagement pour la participation aux différentes manifestations sportives, les compétitions notamment, arriveront très bientôt à échéance. Du coup, au cas où les clubs ne pourraient honorer leurs engagements, des centaines de jeunes athlètes se retrouveront dans la rue.

Face à cette situation compromettante pour l’avenir du sport, les différents présidents des associations sportives tirent la sonnette d’alarme et clament, à ceux qui veulent les entendre, que de centaines de jeunes licenciés dans les sections de handball, de basket et de foot risquent de voir s’envoler leur rêve d’exceller dans leur activité sportive favorite et porter les couleurs de leur ville. Comme l’avaient fait, admirablement, la saison écoulée, les jeunes de l’USBBG basket qui, malgré le manque de moyens, ont raté de très peu l’accession en division régionale. «Que vont devenir ces jeunes ?

Où passeront-ils leur temps libre», s’interrogent les présidents des associations et de souligner : «Si les autorités locales ne nous viennent pas en aide, nous risquons de mettre la clef sous le paillasson et laisser ainsi ces centaines de jeunes à la merci de la rue». Nos interlocuteurs semblent inquiets, ils attestent que le sport est délaissé dans cette commune et les autorités locales ne semblent pas vraiment se soucier de cette jeunesse. «Nous avons à maintes reprises attiré l’attention des responsables locaux à leur tête le président del ‘APC mais hélas personne ne se préoccupe de la jeunesse. Sinon, comment expliquer ces décisions aléatoires qui entravent la pratique du sport», se demandent-ils.

Ils font allusion au retard de l’octroi de la subvention, une preuve flagrante, disent-ils, que les autorités locales ont la tête ailleurs et cette jeunesse est l’un de leurs derniers soucis. En effet, le commun des mortels sait que le sport à Ghazaouet, excepté les sections de foot, de hand-ball et de basket-ball qui activent mais timidement, est dans une léthargie profonde. Pour nos interlocuteurs, cette situation est née du fait que les élus qui se sont vu attribués la responsabilité du sport n’ont aucune éthique sportive, aucune relation avec le sport.