Arrivée de la caravane, hier, à Beni Izguène

26 partipantes du raid traversent des lieux inoubliables.

Ce n’est que vers 18h qu’elles ont enfin franchi l’entrée de Beni Izguène, où elles ont posé leurs bagages dans le splendide caravansérail de l’agence M’zab Tours, propriété de Toufik Boughali, l’organisateur du raid et infatigable défenseur du tourisme saharien, en particulier, et de l’Algérie, en général. Elles, ce sont les 26 participantes du Raid des Reines, auquel elles participent à bord de 19 voitures. «Je suis époustouflée par tant de beautés naturelles.

Ce sont des paysages merveilleux que nous avons traversés tout au long de ces 600 km de parcours. Et dire que ce n’est que la seconde étape ! Les organisateurs affirment que par rapport à ce qui nous attend, nous n’avons encore rien vu», déclare une participante au Raid, un rallye sans vitesse ni concurrence, en fait une caravane de 19 véhicules, conduits par des pilotes accompagnées de copilotes, toutes des femmes, venues de divers horizons.

Il y a même quatre étrangères, toutes des Françaises, qui ont tenu à faire partie de cette 2e édition, qui, au vu de la parfaite organisation, tant au niveau de la logistique que de la prise en charge des concurrentes, se dirigent vers une incontestable réussite. «Ghardaïa est une magnifique ville, c’est la première fois que je passe par la région, et je peux vous assurer que je reviendrai», ajoute une autre, chef d’entreprise émigrée, subjuguée par le riche patrimoine architectural de cette ville classée au patrimoine universel de l’humanité par l’Unesco en 1982.

Ayant pris le départ d’Alger, vendredi matin, les «26 Reines» de cette longue balade sont arrivées à Ghardaïa après avoir parcouru en deux étapes avec un chrono cumulé de près de 10 heures de temps, la distance séparant la capitale de la vallée du M’zab, avec comme première étape la capitale des Ouled Naïl, Djelfa. Accueillies et hébergées au fond de la merveilleuse palmeraie du magnifique Ksar de Beni Izguène, dans la superbe résidence traditionnelle de l’agence M’zab Tour, elles ont été agréablement surprises par l’hospitalité dont elles ont été entourées tout au long de leur passage à Ghardaïa. Avant de repartir au petit matin, lundi, pour une troisième étape qui devrait les conduire sur une distance de 270 km vers El Goléa, le dimanche étant quartier libre pour la découverte des superbes ksars de la vallée du M’zab.

Ces charmantes visiteuses ne se feront certainement pas prier et ne se sentiront pas gênées pour «dévaliser» les boutiques de tapis, d’artisanat et de bibelots de Ghardaïa, en souvenir impérissable de leur passage dans la capitale des Rostémides. Selon le programme qui nous a été remis par Mme Sfaïa, la chargée de communication de ce tour, la traversée entière du pays du Nord au Sud, à travers la route nationale n°1, d’Alger vers Tamanrasset, sur près de 2200 km, se déroulera en 7 étapes et atteindra son point d’orgue après avoir fêté le 8 mars, Journée internationale de la femme, sous une constellation d’étoiles dans un bivouac à la zaouïa de Moulay Lahcène, à 400 km au sud d’In Salah, aux alentours du Hoggar et de l’Assekrem, véritables merveilles de la nature.

Après avoir «avalé» l’asphalte sur 600 km entre Alger et Ghardaïa, nos courageuses alter-égo, embarqueront successivement pour les étapes entre Ghardaïa et El Goléa, sur 270 km, puis El Goléa-In Salah sur 400 km, In Salah-Moulay Lahcène, sur 401 km, et enfin Moulay Lahcène -Tamanrasset, sur une distance de 299 km.

Pour ce qui est de l’intendance, et ce, en sus d’un médecin pour assurer la couverture sanitaire du Raid, pas moins de 10 véhicules pour l’encadrement, 4 véhicules pour la presse, qui en assure la couverture médiatique, 1 camion catering, 10 camions-citernes d’eau de 5000 litres, 2 groupes électrogènes,1 camion sanitaire (toilettes), un équipement complet pour le bivouac, 1 véhicule atelier mécanique, avec mécanicien et une ambulance avec une équipe médicale accompagnent nos charmantes concurrentes. C’est dire que pour en assurer une réussite parfaite le paquet est mis par Toufik Boufghali, l’organisateur.

Par ailleurs, les services de sécurité ont jusqu’ici parfaitement assuré la sécurité de toute la caravane, avec un parfaite organisation pour mettre les concurrentes et leurs accompagnateurs dans les meilleures conditions possibles.