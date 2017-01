Réagissez

Le sélectionneur du Ghana, Avram Grant, a déclaré que la participation, aujourd’hui, au quart de finale contre la RD Congo de son capitaine Gyan Asamoah, sorti sur blessure lors du match face à l’Egypte, sera décidée «après l’entraînement» d’hier samedi. «Tout le monde est en vie heureusement», a d’abord voulu dédramatiser Grant, lors de la conférence de presse d’avant-match. «Pour Gyan, on va savoir après l’entraînement», a-t-il simplement ajouté, laissant planer le suspense sur la participation de son attaquant, qui visera le cap des 100 sélections et d’un 50e but contre la RDC aujourd’hui. La blessure du buteur âgé de 31 ans, contractée lors de la défaite contre l’Egypte (1-0) qui a coûté la première place du groupe, n’est pas «si grave que redoutée initialement», avait tenu à rassurer la Fédération ghanéenne vendredi après les «examens pratiqués à Libreville».

Son forfait serait-il une bonne nouvelle pour la RDC ? «Si (Christian) Atsu n’était pas là, ni André (Ayew), ni Jordan (Ayew), ça m’aiderait aussi», a d’abord plaisanté le sélectionneur de la RDC Florent Ibenge, avant de rendre un hommage appuyé au joueur qui dispute actuellement sa 6e CAN. «C’est toujours dommage qu’un joueur soit blessé. J’étais au match (contre l’Egypte), je n’étais pas content. C’est un grand joueur, on en a besoin dans les grandes compétitions. Gyan fait partie des joueurs comme (Emmanuel) Adebayor qui ont fait et font la fierté du continent», a-t-il ajouté. «Quand vous avez ces grands joueurs qui viennent honorer leur sélection, ne traînent pas les pieds quelles que soient les conditions... Ce sont des joueurs qui me font plaisir. J’aurais préféré qu’il soit sur le terrain plutôt que blessé», a-t-il encore souhaité.