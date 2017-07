Gérer l’arbitrage, l’autre (grand) défi de Zetchi

Réagissez

En plus de ses multiples défis engagés depuis son élection à la tête de la FAF, le 20 mars dernier, avec ce qu’il s’est fixé comme missions (urgentes) principales : normaliser et moraliser la pratique footballistique locale et cette spectaculaire (salutaire) opération «coup de balai» menée dans certaines ligues où un «commerce» juteux s’y exerçait, laissant, après coup, plusieurs scandales, voilà que le président de l’instance suprême du football national s’engage dans une délicate ou plutôt ingrate mission de «piloter» l’arbitrage d’élite en s’impliquant d’une manière directe et totale. Lequel segment, et de l’avis unanime de la famille du football, a pris ces dernières années un dangereux virage, le président de la FAF promet de faire le bon et le vrai ménage.

Rien que ça ! Pour ce faire, il s’accorde (juste !) une année pour assainir, voire épurer un secteur où sa «gestion» inhérente pyramidale s’était illustrée par l’inégalité des chances entre les arbitres, l’injustice dans les sanctions prononcées contre ceux ayant commis les mêmes fautes d’appréciation ou techniques, l’affairisme et toutes les recettes de l’anachronisme en plus d’une politique «régentée» du régionalisme n’ont que trop duré et ont gravement affaibli son vulnérable organisme. A travers cet autre (grand) défi, a priori et sans détour, il faut reconnaître à l’homme son engagement sincère qui confirme sa disposition mentale et sa force de caractère à être prêt à vivre des misères, en voulant endosser ce qui découlera de la gestion de l’arbitrage en solitaire.

Sachant que pour un début de mandat et loin des calculs d’épicier habituels des «spécialistes» du métier sur l’impact d’un probable revers, car ne pouvant discerner réellement et objectivement le concret de l’abstrait dans le football et surtout dans l’exercice de l’arbitrage en cas de manquement, il veut assumer en étant à l’avant-garde. Faut-il rappeler que d’habitude, les responsables en charge de ce secteur, et en cas d’échec, se cachaient derrière des boucs émissaires. Certains avaient même engagé des «missionnaires», voire des intermédiaires. En ce qui concerne les arbitres, ils sont d’ores et déjà avertis, dès lors que leurs «jugements» ou «errements» objectivement qualifiés de forte influence et à haute résonance, ils seront sévèrement et lourdement sanctionnés. Réussira-t-il son (grand) défi ?

La famille du football, pas uniquement de l’arbitrage, lui souhaite beaucoup de courage pour s’attaquer à la déliquescence ayant gangrené ses rouages. Quant à certains clubs, c’est de notoriété publique, leurs «avis» sur l’arbitrage, ce sont leurs résultats techniques immédiats qui seront balancés vers les médias.