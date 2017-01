Réagissez

L’ambiance au sein de l’équipe nationale n’est pas bonne. Des fissures ont apparu clairement au cours des derniers jours.

L’épisode de la friction entre Slimani et Cadamuro survenue lors d’une séance d’entraînement est loin d’être un fait isolé. Il a été précédé par un échange de propos aigres-doux entre deux titulaires pour une question d’ego et de revenus perçus en club.

Il ne faut pas croire que la mauvaise ambiance ne concerne et ne touche que les joueurs. Des membres du staff technique eux aussi n’y échappent pas.

Le premier responsable du volet technique, le sélectionneur Georges Leekens, «Long couteau» pour les intimes, a manifesté son courroux contre des actes et agissements de quelques membres et proches de son staff qui se sont accaparés de certaines prérogatives qui sont les siennes. Il a estimé qu’ils ont piétiné ses plate-bandes et a chargé une personne de le signifier à celui qu’il veut recadrer.

Cette information de vestiaire a vite fait le tour de la délégation présente à Franceville. L’entourage de la sélection étant un gruyère, le malaise ressenti par Georges Leenkens a vite été étalé sur la place publique. Dans la maison équipe nationale, les secrets de vestiaire n’ont aucun sens. La délation, la fuite d’informations, le colportage de rumeurs est un réflexe et une habitude ancrés dans le quotidien de la maison. Les individus passent et les écarts demeurent.

De toutes les façons, le coach belge ne peut pas dire qu’il n’avait pas une idée sur le sort qui allait lui être réservé au moindre faux pas.

Il a accepté de prendre les destinées de l’équipe nationale et les risques qu’il encourait en connaissance de cause.

Le 30 octobre 2016, au lendemain de l’annonce de son arrivée à la tête de l’équipe nationale, El Watan avait titré «Georges Leekens : pompier et fusible». Effectivement, il est arrivé en pompier et va sauter comme un fusible.