Le sélectionneur national, Georges Leekens, a officiellement démissionné de son poste après l’élimination des Verts au premier tour de la CAN-2017 qui se déroule au Gabon.

L’information a été confirmée par la Fédération algérienne de football (FAF) dans un communiqué publié sur son site internet. Leekens a préféré se retirer, car n’ayant pas atteint son objectif en Coupe d’Afrique, à savoir atteindre au moins les demi-finales, comme l’indique le contrat qui le lie avec l’instance footballistique.

Le coach belge a déclaré en substance : «Vu la pression qui est exercée sur la Fédération et l’équipe nationale, j’ai préféré arrêter mon contrat par amitié au président de la FAF qui mérite le respect. Pour le bien de tous, je préfère donc partir, même si je le fais avec un pincement au cœur en souhaitant toute la réussite du monde à l’équipe nationale algérienne.» Ainsi, trois mois après son installation à la barre technique des Verts, l’entraîneur national se retire avec un bilan négatif de deux défaites (dont une en qualification en Coupe du monde contre le Nigeria), deux nuls et une victoire en match amical contre la Mauritanie. Leekens est le troisième sélectionneur national à avoir pris en main les destinées de l’EN en moins d’une année après Christian Gourcuff et Milovan Rajevac, une instabilité chronique qui a influé sur le rendement de l’équipe nationale.

Avec le départ de Leekens, c’est tout son staff qui partira, y compris l’ancien capitaine des Verts, Madjid Bougherra, appelé spécialement pour la CAN avec le rôle d’intermédiaire entre les joueurs et l’entraîneur. La question du successeur de Leekens est déjà évoquée. Certains sont favorables à l’option d’un entraîneur étranger d’envergure et qui réponde aux moyens de la Fédération, auquel il faudrait associer un coach algérien aux compétences avérées ; d’autres préfèrent la piste d’un entraîneur local qui connaît bien la maison, les difficultés de l’Afrique et ses exigences. La FAF préfère peut-être étudier les candidatures qui lui seront présentées et attendre après le déroulement de l’AG élective pour ne pas engager le futur président dans un choix qui pourrait être remis en cause. D’ici là, deux dates FIFA se profilent au mois de mars et le début des éliminatoires de la CAN-2019 au mois de juin.