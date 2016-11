Genesio évoque la possibilité du départ de Ghezzal

Réagissez

La tendance d’un départ libre du joueur Rachid Ghezzal lors du prochain mercato estival semble faire son chemin du côté de Lyon. C’est du moins ce qu’a laissé entendre le coach Bruno Genesio qui a ajouté que le joueur pourrait partir libre dans les mois à venir. «(Rachid Ghezzal) fait partie de l’effectif. Il est responsable de ses choix et de ses actes. Cela n’a pas d’impact sur son comportement.

C’est une crainte de le voir partir libre. C’est dommage pour un joueur formé au club qui est passé par des moments difficiles et qui a eu le soutien du président. Il doit décider.» C’est la première fois que l’entraîneur de L’Olympique de Lyon évoque la possibilité du départ de son joueur. Cette sortie rejoint par ailleurs la récente déclaration de Kader Ghezzal, frère du joueur, qui assurait disposer de plusieurs offres. A noter au passage qu’une rumeur faisait récemment état d’une possible piste marseillaise pour le Gone.