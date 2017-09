Réagissez

La situation actuelle du club emblématique de Mascara, le GCM, est difficile, pour ne pas dire catastrophique.

Elle est qualifiée par de nombreux connaisseurs de la scène sportive à Mascara de «bombe difficile à désamorcer» ! Outrés par une situation qualifiée d’humiliante, les supporters ont lancé une pétition pour sauver le Ghali et appellent, sur le réseau social Facebook, à des sit-in devant le siège de la wilaya pour demander au wali de Mascara, Lebka Mohamed, de prendre, sans tarder, les mesures qui s’imposent, afin de remédier à la situation dans laquelle est empêtré, ces derniers jours, le club. Les sit-in se sont multipliés sans que rien change vraiment ! Un ancien joueur, agacé par la situation, nous a confié : «Le wali, quelques jours après son installation à la tête de la wilaya, s’est engagé à sauver le club en procédant à la mise en place d’un comité directeur composé essentiellement d’anciens joueurs du Ghali de Mascara et de connaisseurs du football. Malheureusement, à ce jour, les choses n’ont pas bougé !»

De leur côté, certains supporters ont purement et simplement demandé de mettre un terme à la mission des membres de l’actuel directoire qui, à leurs yeux, ne maîtrisent pas la situation. Afin de prendre la température au sein des joueurs qui ne cessent de dénoncer leur situation socioprofessionnelle qualifiée de lamentable, le premier responsable de la wilaya, Lebka Mohamed, s’est rendu au stade de l’Unité africaine où il s’est engagé à prendre les choses en main en répondant aux revendications et autres préoccupations des joueurs, à condition toutefois qu’ils obtiennent de bons résultats. Mais la situation au sein du club continue de se compliquer de plus en plus, notamment après la démission du coach Majdi Kourdi. «L’entraîneur Kourdi n’a pas démissionné. Il a déposé un certificat médical de 21 jours. Quant aux joueurs, ils percevront, mercredi (hier, ndlr), leurs salaires», nous fait savoir une source proche du président Ali Meriah. Mais le Ghali est loin d’être rassuré. Selon d’anciens dirigeants, la crise financière que traverse le pays a eu un impact négatif sur la motivation des industriels et autres hommes d’affaires qui refusent de prendre le risque de venir en aide à un club en danger.