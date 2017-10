GC Mascara : Un directoire provisoire désigné

Réagissez

Un directoire provisoire a été désigné par le wali de Mascara, Lebka Mohamed, à la tête du Ghali Chabab Mascara (GCM), a annoncé, lundi lors d’un point de presse, le directeur de la jeunesse et des sports de Mascara, Naoui Mahdi.

La mission principale de ce directoire, tant attendu par les amoureux du Ghali, consiste à sauver le club d’une situation qualifiée de périlleuse engendrée par une gestion «anarchique». Selon la même source, le directoire est composé de cinq anciens joueurs du Ghali. Il s’agit de Mohamed Benhemna (président du club amateur), Mohamed Hankouche (entraîneur), Mohamed Boutaleb, Larbi Chabane et Safa Benatia. Le conférencier a révélé, en outre, que le wali a décidé de prendre en charge toutes les dépenses du club, dont la restauration, l’hébergement, les déplacements et les salaires des joueurs et du staff technique.

De son côté, une source proche du président du club Ali Meriah nous a relaté «qu’aucun directoire n’a été installé. Ali Meriah demeure toujours à la tête de la SPA/GCM. Le wali a uniquement ordonné l’exclusion de trois membres du comité directoire qui ont été purement et simplement remplacés par de nouveaux membres». En outre, le nouvel entraîneur du Ghali, Mohamed Hankouche, n’a pas donné signe de vie depuis l’annonce de son installation à la tête du staff technique du GCM, il y a une semaine. Souag Abdelouahab