GC Mascara : Le président Ali Merih décède dans un accident à Chlef

Le président de l’équipe de football du GC Mascara, club évoluant en Ligue 2, Ali Merih, est décédé, jeudi à midi, dans un grave accident de la route survenu sur le tronçon de l’autoroute traversant la ville de Chlef, à hauteur de la localité d’El Hassania, a indiqué le groupement de gendarmerie de la wilaya dans un communiqué transmis jeudi en fin d’après-midi. Selon la même source, la victime se trouvait à bord d’un véhicule Toyota Corrolla qui a dérapé à cause de violentes averses, avant de percuter violemment un camion garé sur l’une des bandes d’arrêt d’urgence de l’autoroute. Les autres occupants de la voiture, le chauffeur et un autre compagnon, ont, quant à eux, été blessés et admis aux urgences de l’hôpital Les Frères Khatib de Chlef, ajoute le communique. Selon des sources médicales, les deux personnes blessées présentaient des fractures et ont dû subir des examens radiologiques approfondis après leur admission dans ledit établissement hospitalier. La rencontre qui devait opposer hier le GCM au MCEE, pour le compte de la 7e journée de la Ligue 2, a été différée à aujourd’hui, en raison des funérailles du défunt prévues hier à Mascara